川普缷任前5天 第13次處決死囚 伏法者逾過去56年總和

現年48歲的希格斯16日凌晨被處決，是川普政府去年7月恢復死刑以來，第13名被處決的囚犯。圖為他2015年檔案照。(美聯社)

川普 政府16日在印第安納州聯邦監獄 處決死刑犯希格斯(Dustin Higgs)，這是司法部去年7月恢復中斷17年的死刑執法後，第13次處決死刑犯；過去120年來，沒有任何一位總統的聯邦行刑人數比川普多，這最後一次行刑距離反對聯邦死刑的總統當選人拜登 就職日，只剩五天。

1996年，時年23歲的希格斯在馬里蘭州一野生動物保護區殺害三名女性；現年48歲的希格斯16日凌晨1點23分宣告死亡。他的遺言是：「我是清白的。我沒有下令殺人。」

當致命的戊巴比妥毒液流入希格斯的靜脈，他望向家人揮手說：「我愛你們。」他的家人專用房間裡傳出女性大哭聲響。幾分鐘後，希格斯雙眼翻白、再無動靜。

川普政府自2020年恢復執行中斷了17年的聯邦死刑，處死人數逾過去56年總和，聯邦死刑犯人數因此減少近四分之一；拜登上任後，聯邦監獄中剩下的50名死刑犯可能不會很快被處決。

印州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄過去一周連續處死三名死刑犯：52歲死囚麗莎·蒙哥馬利(Lisa Montgomery)13日被處死；該案是聯邦政府1953年以來首度執行女囚死刑。

因販毒判死的江森(Corey Johnson)於14日伏法；希格斯和江森在被處決前的新冠病毒檢測均呈陽性反應。

死刑資訊中心(Death Penalty Information Center)指出，上一位於總統權力移轉期間處決聯邦囚犯的總統是19世紀末的克利夫蘭(Grover Cleveland)總統。上次有總統於一年內處死平民人數達兩位數，也是在克利夫蘭第二任期，那一年是1896年。

希格斯於2000年10月被馬里蘭州聯邦陪審團判處死刑。希格斯的律師諾蘭(Shawn Nolan)表示，處決希格斯「任意不公」；希格斯在死囚牢房數十年，努力協助其他囚犯並致力與對他「不公的判決」對抗。

諾蘭指出，「政府今晚殺害了從未殺過任何人的非裔希格斯，史無前例地屠殺了13人。」在希格斯案中，開槍打死三名女性的男子威利斯·海恩斯(Willis Haynes)免於死刑。