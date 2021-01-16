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范軼然父母 芝大悼念會送別愛子 諾獎得主韓森：痛失優秀學生

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝大為范軼然舉辦燭光追悼會。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝大為范軼然舉辦燭光追悼會。(特派員黃惠玲╱攝影)

范軼然的父母從中國飛抵芝加哥，為不幸遭槍擊喪生的兒子處理身後事，夫婦兩人14日穿著黑色羽絨服出席了芝加哥大學舉辦的悼念會，包括芝大校長司馬博(Robert J. Zimmer)、華裔女教務長利嘉儀(Ka Yee C. Lee)、2013年諾貝爾獎得主韓森(Lars Peter Hansen)等人，均向范軼然父母致哀，表達遺憾與不捨。

在芝大校園舉辦的這場悼念會，有數百名師生參與，大家在細雨中點燃蠟燭，追悼日前不幸遭瘋狂槍手濫殺的范軼然。

司馬博在儀式中向范的父母表達慰問，他說，發生這樣的悲劇讓人傷痛，范軼然是一個聰明、有愛心、有天分的學生，會永遠留在大家心中；利嘉儀簡短介紹范軼然在芝加哥大學的傑出學術表現，並譴責槍支暴力，還用中文希望范軼然父母節哀。

芝大金融數學系副教授Roger Lee、布斯商學院教授何志國相繼在悼念會中懷念范軼然，何治國說，在與范相處的六年中，曾有機會與他深談，他表示，范軼然十分有天分，但同時也從不忽略努力，一心想要進入經濟金融博士班就讀的他，曾說「一分耕耘，不一定有一分收穫，但十分耕耘，一定會有一分收穫」。

韓森說，認識范軼然已經有六年，聽到他不幸罹難，內心無比悲痛，范是他最好的一位研究生，也是卓爾不凡的學術研究者，他說，早在范剛到芝大法瑪-米勒研究中心(Fama-Miller Center)擔任研究人員時，他與妻子就已經認識了范。

韓森說，范軼然各方面都十分傑出，所以他很樂意為撰寫申請頂尖博士項目的推薦信，對於他後來選擇金融經濟學聯合博士項目「覺得很榮幸」。

他也提到，范正在撰寫一篇非常優秀的畢業論文，主題是利用公司金融的工具和理論及動態經濟學，研究監管金融機構及市場的生產性作用，他最後並以中文向范的父母說了一句「非常遺憾」，希望范的父母節哀。

范軼然日前在所居住公寓Regent Park樓下的停車場，遭馬丁格爾槍殺，兇嫌幾...
范軼然日前在所居住公寓Regent Park樓下的停車場，遭馬丁格爾槍殺，兇嫌幾小時之後，在芝加哥北郊遭警察射殺。(特派員黃惠玲/攝影)

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