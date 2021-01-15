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淘寶、蝦皮、微店、拼多多 列侵權黑名單 台灣「電影天堂」連2年被點名

記者張文馨／華盛頓報導

美國貿易代表署(USTR)14日公布2020年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」(Notorious Markets)黑名單，與中國相關的購物平台淘寶網、蝦皮購物與拼多多續留名單，微信旗下的「微店」，被形容為「盜版商品多到很難找到沒盜版的」；架設在台灣的電影天堂(DYT88)連續兩年遭USTR點名。

USTR提到，去年新冠肺炎大流行，影響了盜版產品的交易，除了數位侵權增加，很多國家的海關都發現有大量仿冒的個人防護醫療裝備、醫療耗材，和假的新冠肺炎藥物等。

USTR提到，社群媒體平台沒有反侵權的機制與工具，出現大量盜版產品；USTR點名的惡名昭彰市場分為39家線上商店與34座實體市場。

在線上商店部分，俄羅斯與中國為大宗；與去年報告相比，中國部分有雲端處理服務「百度網盤」與提供用戶架設網路商店的「微店」新列入。

USTR表示，百度網盤提供使用者平台與其他使用者共享盜版電影、電視節目與書籍的檔案連結；微店讓用戶架設網路商店，宣稱有超過8000萬家註冊，消費者超過1億人，USTR報告中形容，「盜版商品在其中的交易量和交易比率『高到很難發現不是盜版的商品』。」

此外，USTR的報告中連續兩年點名：「據點在新加坡，由中國實際掌控的線上購物網站蝦皮、中國第二大電商平台拼多多(Pinduoduo)、最大的跨境電商平台敦煌網(DHgate)，與阿里巴巴集團旗下的淘寶」。

USTR報告表示，「電影天堂」架設在台灣，是全球最受歡迎的非英語網站，提供未經授權的電影、電視節目和音樂等，以友善介面吸引用戶，嚴重威脅中國境內外合法內容供應商；2019年中國當局展開對電影天堂的調查，仍在進行中。

另外，提供串流盜版電影的爆米花時光(Popcorn Time)，被稱為「網飛(Netflix)盜版」，USTR將其列入黑名單，並指該網站最近在丹麥被判有罪，在部分歐洲國家已被禁止。

最新報告點名八個中國實體市場，包括福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業中心、廣州越秀區一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水市場、遼寧五愛市場，與浙江義烏國際商貿城。

盜版 中國 電影

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