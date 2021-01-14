批川粉暴動 共和黨金主、家得寶創辦人：感覺遭背叛

共和黨重量級金主、家得寶創辦人億萬富豪蘭格恩談到國會大廈6日被挺川暴徒攻占的暴力事件時說，感覺「遭共和黨背叛」。(Getty Images)

共和黨 重量級金主、家居建材大賣場「家得寶」(Home Depot)創辦人、億萬富豪蘭格恩(Ken Langone)13日上午接受CNBC有線電視新聞頻道專訪，談到國會大廈6日被挺川暴徒攻占的暴力事件時說，多年以來都捐款給共和黨，如今深感「遭共和黨背叛」。

他說，並不在乎川普 總統是否遭彈劾，「我只在乎一件事情，那就是1月20日拜登 將宣誓成為總統」。

共和黨籍的蘭格恩說，川普的言行導致國會大廈遭入侵，讓他覺得被川普背叛。他說：「不管是誰，如果企圖將上周發生的事情，或讓總統以及那些群眾的行為合理化，都是天大的錯誤。」

85歲的蘭格恩說，國會暴動事件絕對不能輕放，「這是很可怕的事情，是錯誤的，我非常震驚」。

蘭格恩過去幾年高調支持川普的經濟政策，但在2017年維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)白人至上主義者集會爆發種族衝突後，曾批評川普處理不當。

長年捐款給共和黨的蘭格恩說：「6日發生的事情非常可恥，根本不應該在這個國家發生。」他說，感覺「心都碎了」，沒想到會演變至此。

蘭格恩說，美國民眾應團結起來，力挺總統當選人拜登，並且拋棄政黨歧見。他說，這是所有人民都需要成為愛國者的歷史時刻。

他指出，美國有著非常嚴重的問題需要面對，例如新冠疫情及公立教育，「我將盡一切所能，從新政府上台第一天開始，就確保拜登成為我國歷史上最成功的總統」。