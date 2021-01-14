參議員「辱華」推文延燒 47州、1.5萬華人連署要求道歉

田納西州共和黨籍參議員布萊克伯恩日前在推特上指中國有5000年偷竊史，引起全美華人反彈。(推特截圖)

田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)，去年12月初在推特上發文，指中國「有5000年偷竊史」，引發華人 不滿；13日全美華裔反歧視大聯盟、全美多州的華人社團召開線上記者會，表示目前已有全美47州1萬5000多人和200多個社團連署譴責布萊克伯恩，預計近日將連署信交給國會，並要求她公開向華人道歉。

布萊克伯恩於去年12月3日在推特上寫道：「中國有著5000年的欺騙和偷竊史，有些事情永遠不會改變」，言論發布不久就受到華人社區的關注與反彈，期間在華府、田納西州等也有華人組織抗議。

全美華裔反歧視大聯盟共同創辦人黃華清、劉迎曦表示，至13日，已連同美國華人聯合會(UCA)、田納西美國華人聯盟等多個組織，收到來自全美47州超過1萬5000人和200多個社團組織連署，提出三點要求，包括布萊克伯恩公開對華人道歉，國會參、眾議院通過決議案，譴責類似種族歧視 推文。

紐約州眾議員牛毓琳在記者會上表示，疫情讓外界對亞裔的影響嚴重，不僅有許多仇恨、歧視案發生，在曼哈頓華埠社區的小商家更是受到經濟上的重創，在面臨外界的歧視時，華人應該確保聲音傳達向外、站在一起發聲；她說，華人在紐約政界已是少數，更遑論全美，「我們要團結起來告訴他們，任何歧視言論和舉動，都是不能容忍的」。

在紐約曼哈頓華埠居住多年的律師古奇(Edward Cuccia)夫婦也為華人發聲，認為華人不可做「啞裔」，「布萊克伯恩發表如此言論沒有任何藉口，就是對社區的歧視，我們不能接受、也不容許他們把什麼事情都賴在華人頭上」。

紐約市 多位市議員參選人參與記者會。全美華裔反歧視大聯盟表示，連署信預計將於拜登(Joe Biden)20日就任總統前交至國會，希望能有更多華人參與連署，勇敢發聲。網址：https://bit.ly/39TMhX9。