全美癌症死亡率少2.4% 創單年最大降幅

2017到2018年全美癌症死亡率下降2.4%，創單年最大降幅，主因是新療法致肺癌死亡減少。圖為肺癌病人的肺組織樣本。(美聯社)

美國 防癌協會(American Cancer Society)12日公布，2017到2018年全美癌症 死亡率下降2.4%，創單年最大降幅，顯示新療法對肺癌的影響特別明顯。

根據報告，已連續第二次創單年死亡率最大降幅；整體來看，癌症死亡率1991年達顛峰，之後已下降31%；但癌症仍是全美第二大死因，僅次於心臟病 ；2018年，癌症死亡人數達59萬9000多人。

藉由篩檢和HPV疫苗，子宮頸癌幾乎可完全預防，但2018年仍有4000多名婦女因此死亡。

幾乎每一種癌症，非洲裔患者存活率都低於白人；發病率和死亡率也因地而異。

乳腺癌和大腸癌死亡率下降趨勢已減緩；前列腺癌進展也停滯。波士頓癌症研究機構Dana-Farber Cancer Institute的黛博拉‧施拉格(Deborah Schrag)說，目前還不能宣告抗癌勝利。

1991年以來持續進步主要是因為減少吸菸、早期發現與治療，常見癌症如肺癌、乳腺癌、前列腺癌和結直腸癌死亡率下降，導致整體死亡率下降。

這份報告的主要作者瑞貝卡‧西格爾(Rebecca Siegel)說，肺癌治療進步加快癌症死亡率下降。肺癌是全美最致命的癌症，占癌症死亡人數近四分之一，近年出現強有力的肺癌新治療方法，使得肺癌存活率大升，從2009至2010年的30%增至2016至2017年的36%。

西格爾說，過去五年。肺癌死亡率降幅約佔總死亡率一半；另一半可能來自乳腺癌和大腸癌死亡率持續下降。

報告預估，2021年全美將診斷出近190萬新癌症病例，癌症死亡超過60萬例；該預測並未考慮新冠疫情。