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最高法院裁定：墮胎藥 孕婦須親自到醫院、診所領取

記者顏伶如／綜合報導
最高法院12日恢復聯邦政府對墮胎藥的限制，規定孕婦只能親自到醫院或診所領取墮胎藥。圖為反墮胎婦女去年6月在最高法院前示威。(Getty Images)
最高法院12日恢復聯邦政府對墮胎藥的限制，規定孕婦只能親自到醫院或診所領取墮胎藥。圖為反墮胎婦女去年6月在最高法院前示威。(Getty Images)

最高法院12日裁定，恢復聯邦政府先前對墮胎藥丸訂定的限制，也就是懷孕婦女只能在醫院或診所親自領取墮胎藥丸；這是新任大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)到任後，最高法院針對墮胎權相關議題的第一起判例。

薩多馬友(Sonia Sotomayor)等三位自由派大法官在這起判決中持不同意見；加入多數意見的首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)在裁決書中指出，裁決結果是依照醫學專家的意見。

這起判決是與妊娠前十周得以服用的墮胎藥丸有關；根據統計，妊娠前十周的墮胎案例中，高達六成是服用墮胎藥丸，並不是接受流產手術。

分為兩劑服用的墮胎藥丸，第一劑藥物美服培酮(mifepristone)的作用在於抑制黃體激素，讓子宮內膜在缺乏荷爾蒙的情況下開始裂解；第二劑藥物米索前列醇(misoprostol)則於相隔24小時至48小時後服用，催化子宮收縮，讓胚胎排出。

薩多馬友在不同意見書中寫道，墮胎法律長久以來在美國遭到特殊對待，恢復食品及藥物管理局(FDA)要求懷孕婦女必須親自前往醫院或診所才能領取墮胎丸的規定，不但在新冠病毒疫情期間對於墮胎祭出特別規定，還對想要行使墮胎權的婦女增加不必要、非理性且不公平的負擔。

包括美國婦產科醫師學會(American College of Obstetricians and Gynecologists)在內等團體，都在由「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)代表提告的訴訟中主張，基於疫情考量，聯邦政府應該暫停婦女必須前往醫院取得墮胎藥丸的限制，允許讓藥丸郵遞給婦女即可。

2020年7月間，馬里蘭州聯邦區域法院法官西奧多‧莊(Theodore D. Chuang，音譯)以疫情考量為由，裁定墮胎丸並不需要在醫院或診所內親自領取，否則恐讓婦女增加染疫風險，妨礙婦女墮胎權，更讓經濟條件較差的婦女為了取得墮胎藥丸面臨更高的染疫風險，或因此延後取得藥丸。

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