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新冠疫情影響 鐵達尼號無線電報機打撈恐喊卡

記者胡玉立／綜合報導
受新冠疫情影響，鐵達尼號遇難前發出求救訊息的無線電報機打撈及展示計畫，有可能胎死腹中。(美聯社)
受新冠疫情影響，鐵達尼號遇難前發出求救訊息的無線電報機打撈及展示計畫，有可能胎死腹中。(美聯社)

法庭文件顯示，受新冠疫情影響，「鐵達尼號」遇難前發出求救訊息的無線電報機打撈及展示計畫，可能胎死腹中。

擁有鐵達尼號打撈權的「RMS鐵達尼公司」(RMS Titanic)11日表示，受疫情限制，全國多處鐵達尼號文物展覽被迫關閉，公司收入暴跌，目前雖設法透過母公司尋求資金，但已錯過在10日前向聯邦海事法庭提出無線報機打撈資金計畫截止期限。若資金計畫無法在29日前完成提交，該公司可能不會再尋求法院批准此計畫。

RMS鐵達尼公司想打撈和展示的鐵達尼號馬可尼(Marconi)無線電報機，在1912年鐵達尼號撞上冰山沈船之際，曾發出求救信號，讓約700人獲救。但打撈電報機構想曝光後，即引發法律爭議。

去年5月維吉尼亞州諾福克(Norfolk)聯邦法院雖批准打撈，但同時要求RMS鐵達尼公司提交計畫，詳細說明取回電報機的營運及維護成本與資金。美國政府則在去年6月提告，指此舉違反聯邦法律，並打破與英國認可沉船為紀念地的協議；該協議對進入沉船有規範，以確保船身、人造品及「所有人類遺骸」不受打擾。

美國政府律師要求該公司在打撈無線電報機之前，須獲政府許可。此案正由里奇蒙(Richmond)聯邦第四巡迴上訴法院審理中。

如今，比起法律問題，RMS鐵達尼公司當前的資金困境，恐怕會更直接威脅到這項打撈計畫的進行。

總部位於亞特蘭大的RMS鐵達尼公司11日在法庭文件中寫道，「疫情和因此而來政府限制迫使公司暫停向公眾開放展覽，已有六個月失去主要收入來源」。

在錯過10日截期後，RMS鐵達尼公司希望在29日完成資金計畫，能否提出，將取決於公司與一家國際製作公司和深海打撈專家之間的多面向複雜商業交易。若計畫難產，該公司將撤回原始動議。

新冠疫情也影響了鐵達尼號遺物打撈及展示計畫。圖為埋在沉船地點海底罹難者穿著的衣鞋...
新冠疫情也影響了鐵達尼號遺物打撈及展示計畫。圖為埋在沉船地點海底罹難者穿著的衣鞋。(美聯社)

疫情 美國 維吉尼亞州

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