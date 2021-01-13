太空「住」一年 法國波多葡萄酒返抵地球

在太空「儲存」了一年的法國波多葡萄酒12日告別國際太空站，預定13日返回地球，專家將研究，太空環境對酒的沉澱與泡沫有何影響。圖為研究員2019年11月準備送上太空的葡萄酒。(美聯社)

在太空 「儲存」了一年的法國波多葡萄酒12日告別國際太空站，預定13日返回地球；品酒專家將於2月底和其他專家一起研究，太空環境對酒的沉澱與泡沫有何影響。

太空探索公司SpaceX的飛龍號「太空貨艙」載回地球的除了葡萄酒和葡萄藤，還有一大堆實驗器材和試驗品，包括老鼠；它原定降落在大西洋，因天候不佳，改降在墨西哥 灣坦帕市(Tampa)外海。

這批葡萄酒是盧森堡太空貨物公司精心包裝在鋼瓶裡，在太空軌道繞行了一整年，比北極原始冰塊釀造更難能可貴的「酒中極品」。

策畫本試驗的太空貨物公司預定2月底才打開其中一兩瓶，讓法國最具權威的品酒專家品評，並邀集其他專家做化學分析。該公司執行長高姆(Nicolas Gaume)本人也將親口品嘗「太空酒」，不過他說，試驗的主要目的是農業科學，「看看明日農業該如何解決，讓人類有有機、健康時食品好吃。我們認為太空是解決問題的關鍵。」

高姆說，氣候變遷 愈趨嚴重，葡萄等農業產品須適用更艱苦的環境，希望太空試驗可讓地球植物適應無重力環境，也希望今後「移民」月球、火星的探險家，能一享地球上的口福。

這次試驗的葡萄酒2019年11月搭乘諾斯洛普格拉曼公司的太空補給船到太空站，320株墨洛以及卡貝內-蘇維農葡萄藤，則是去年3月由太空探索公司的太空艙送上天去。

太空探索公司是目前唯一能夠完整運貨上太空站，並從太空站完整運回貨物的公司，其他公司的太空船負責運載垃圾重返地球大氣層時，就以垃圾燒毀。