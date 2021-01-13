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國會暴力後… 愛國者美式足球隊主教練拒接受川普頒總統自由勳章

記者唐嘉麗、編譯林育正／綜合報導
新英格蘭愛國者美式足球隊主教練比利契克決定拒絕川普頒發的總統自由勳章。(美聯社)
新英格蘭愛國者美式足球隊主教練比利契克決定拒絕川普頒發的總統自由勳章。(美聯社)

川普總統卸任前計畫再頒發一輪總統自由勳章，但和川普相識多年的新英格蘭愛國者美式足球隊主教練比利契克(Bill Belichick)11日晚發出聲明，表示他不會接受川普頒發的總統自由勳章。

他在給ESPN有線電視網的聲明中證實自己有機會獲得美國最高的平民榮譽勳章，感到很「受寵若驚」，但是6日國會大廈發生暴力事件後，他決定不接受該獎。

比利契克說，他是個敬重自由、民主等美國價值的公民，也知道自己代表家人和新英格蘭愛國者球隊，今年職業生涯中最有意義的時刻之一，就是社會正義、平等和人權等對話成為主題，也成為愛國者球隊的行動，「我會繼續努力，忠於我所愛的人民、球隊和美國，比任何個人獎項都重要」。

據美聯社報導，川普頒發總統自由勳章給比利契克的頒獎儀式原定於14日舉行。

比利契克是美式足球職業聯盟(NFL)歷史上最成功的教練之一，自2000年執教愛國者隊，奪下六座超級盃冠軍，是現任教練中贏得最多勝利的一位，與川普相識多年，2016年曾致函川普力挺他選總統；他對媒體表示：「我們擁有多年的好交情，任何人跟我相處五分鐘就知道，我不是個愛談政治的人。我對他的評價不是出於政治，而是誠摯的好交情。」

川普曾在新罕布夏一次集會上宣讀比利契克所寫的讚美信。

儘管如此，比利契克在國會遭川普支持者攻擊後，決定放棄領取總統自由勳章。麻州國會眾議員麥高文(Jim McGovern)在11日也告訴有線電視新聞網(CNN)，比利契克應拒絕領取勳章。他說：「總統玷汙了總統自由勳章，看他都把勳章頒給誰，努尼斯(Devin Nunes)和喬丹(Jim Jordan)，比利契克應該說聲『不用了，謝謝』。」

川普多半將總統自由勳章頒給他的盟友，不論是政經界友人或私友；努尼斯和喬丹是川普面臨彈劾時，最支持他的眾議員。

WCVB電視台報導，川普頒發自由勲章都會舉行隆重的頒獎典禮，但自從大選失敗後，為避開媒體，最近的頒獎典禮都私下舉行。

川普 美國 喬丹

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