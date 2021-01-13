國會暴力後… 愛國者美式足球隊主教練拒接受川普頒總統自由勳章
川普總統卸任前計畫再頒發一輪總統自由勳章，但和川普相識多年的新英格蘭愛國者美式足球隊主教練比利契克(Bill Belichick)11日晚發出聲明，表示他不會接受川普頒發的總統自由勳章。
他在給ESPN有線電視網的聲明中證實自己有機會獲得美國最高的平民榮譽勳章，感到很「受寵若驚」，但是6日國會大廈發生暴力事件後，他決定不接受該獎。
比利契克說，他是個敬重自由、民主等美國價值的公民，也知道自己代表家人和新英格蘭愛國者球隊，今年職業生涯中最有意義的時刻之一，就是社會正義、平等和人權等對話成為主題，也成為愛國者球隊的行動，「我會繼續努力，忠於我所愛的人民、球隊和美國，比任何個人獎項都重要」。
據美聯社報導，川普頒發總統自由勳章給比利契克的頒獎儀式原定於14日舉行。
比利契克是美式足球職業聯盟(NFL)歷史上最成功的教練之一，自2000年執教愛國者隊，奪下六座超級盃冠軍，是現任教練中贏得最多勝利的一位，與川普相識多年，2016年曾致函川普力挺他選總統；他對媒體表示：「我們擁有多年的好交情，任何人跟我相處五分鐘就知道，我不是個愛談政治的人。我對他的評價不是出於政治，而是誠摯的好交情。」
川普曾在新罕布夏一次集會上宣讀比利契克所寫的讚美信。
儘管如此，比利契克在國會遭川普支持者攻擊後，決定放棄領取總統自由勳章。麻州國會眾議員麥高文(Jim McGovern)在11日也告訴有線電視新聞網(CNN)，比利契克應拒絕領取勳章。他說：「總統玷汙了總統自由勳章，看他都把勳章頒給誰，努尼斯(Devin Nunes)和喬丹(Jim Jordan)，比利契克應該說聲『不用了，謝謝』。」
川普多半將總統自由勳章頒給他的盟友，不論是政經界友人或私友；努尼斯和喬丹是川普面臨彈劾時，最支持他的眾議員。
WCVB電視台報導，川普頒發自由勲章都會舉行隆重的頒獎典禮，但自從大選失敗後，為避開媒體，最近的頒獎典禮都私下舉行。
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