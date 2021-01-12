賭城消費電子展改線上舉行 抗疫機器人受歡迎

今年的拉斯維加斯消費電子展受到新冠疫情衝擊，改為線上舉行。圖為去年的展覽人山人海。(美聯社)

每年元月，為消費電子產品市場「定調」的拉斯維加斯消費電子大展(Consumer Electronics Show，簡稱CES)，今年受到新冠疫情 衝擊，改為線上舉行，欲睹新潮產品真面目，只能網路空間為之。

今年度的設計新寵是「抗疫機器人」(coronabots)，訪客可在直播現場和有關人員聊天。

由於今年是史上首次改為純網路電子展，對業者能產生多大的促銷效果，仍在未定之天。

負責策展的消費者科技協會會長沙皮洛(Gary Shapiro)說，和往年不同，「我們不會來到拉斯維加斯，我們將擴散在全球各地，但大家都同意，因為新冠病疫，更要齊心協力，這就是今年消費電子大展的主題。」

因此，往年炫爛的超大螢幕電視或谷歌的主題公園之旅，本周開幕的最新電子展將不復見，不過，沙皮洛說，參展者可以根據個人興趣事先安排，讓訪客獲得更棒的個人體驗。

這是樂觀面。事實是，小廠商可能比實體展出更難獲得青睞。業者和投資 者、詢問者和回答者、求職者和雇主，在實體展出場會談，司空見慣，在網路上要同樣洽談甚歡，機會可能要小很多。

11日開幕到14日結束的拉斯維加消費電子大展，共有15萬人報名參加，1800家廠商參展，主題演說、產品展示和分組討論都改由線上舉行，虛擬會議室還是可以讓洽談雙方網上會談。去年還可以實地舉行時，參展廠商多達4400家，報名參加人數多達17萬。今年，由微軟提供的線上會談服務，為確保效果良好，參展廠商限2000家，結果實際參展不到這上限數。

「創意策略」顧問公司總經理巴賈林(Tim Bajarin)說，改為線上展示，對他來講沒甚麼不便，他照樣可以看到想看的產品，和洽談對象舉行一對一會談，也可聽到主題演說，參加分組會議。「不同的是，我不用每天在現場穿梭10哩路，還可省下嚇人的旅館 費。」