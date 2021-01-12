我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

賭城消費電子展改線上舉行 抗疫機器人受歡迎

記者張聲肇／綜合報導
今年的拉斯維加斯消費電子展受到新冠疫情衝擊，改為線上舉行。圖為去年的展覽人山人海。(美聯社)
今年的拉斯維加斯消費電子展受到新冠疫情衝擊，改為線上舉行。圖為去年的展覽人山人海。(美聯社)

每年元月，為消費電子產品市場「定調」的拉斯維加斯消費電子大展(Consumer Electronics Show，簡稱CES)，今年受到新冠疫情衝擊，改為線上舉行，欲睹新潮產品真面目，只能網路空間為之。

今年度的設計新寵是「抗疫機器人」(coronabots)，訪客可在直播現場和有關人員聊天。

由於今年是史上首次改為純網路電子展，對業者能產生多大的促銷效果，仍在未定之天。

負責策展的消費者科技協會會長沙皮洛(Gary Shapiro)說，和往年不同，「我們不會來到拉斯維加斯，我們將擴散在全球各地，但大家都同意，因為新冠病疫，更要齊心協力，這就是今年消費電子大展的主題。」

因此，往年炫爛的超大螢幕電視或谷歌的主題公園之旅，本周開幕的最新電子展將不復見，不過，沙皮洛說，參展者可以根據個人興趣事先安排，讓訪客獲得更棒的個人體驗。

這是樂觀面。事實是，小廠商可能比實體展出更難獲得青睞。業者和投資者、詢問者和回答者、求職者和雇主，在實體展出場會談，司空見慣，在網路上要同樣洽談甚歡，機會可能要小很多。

11日開幕到14日結束的拉斯維加消費電子大展，共有15萬人報名參加，1800家廠商參展，主題演說、產品展示和分組討論都改由線上舉行，虛擬會議室還是可以讓洽談雙方網上會談。去年還可以實地舉行時，參展廠商多達4400家，報名參加人數多達17萬。今年，由微軟提供的線上會談服務，為確保效果良好，參展廠商限2000家，結果實際參展不到這上限數。

「創意策略」顧問公司總經理巴賈林(Tim Bajarin)說，改為線上展示，對他來講沒甚麼不便，他照樣可以看到想看的產品，和洽談對象舉行一對一會談，也可聽到主題演說，參加分組會議。「不同的是，我不用每天在現場穿梭10哩路，還可省下嚇人的旅館費。」

疫情 投資 旅館

上一則

散播匿名者Q陰謀論 推特停用7萬多個帳號

下一則

服役是「首都守護者」 國會暴亂女死者 曾是歐巴馬鐵粉

延伸閱讀

英國拚抗疫 衛生大臣：秋天前成人皆能接種疫苗

英國拚抗疫 衛生大臣：秋天前成人皆能接種疫苗
中抗疫！美抗議！央視發對比圖全網刷屏

中抗疫！美抗議！央視發對比圖全網刷屏
抗疫VS.抗議 央視發對比圖：同一日中美的兩種背影

抗疫VS.抗議 央視發對比圖：同一日中美的兩種背影
新州一線抗疫華醫劉纓霞病逝

新州一線抗疫華醫劉纓霞病逝

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
一段川普與家人、幕僚在川粉闖入國會前看轉播的影片在推特上瘋傳，現場播放勁歌，有如歡樂派對。（取材自YouTube）

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

2021-01-09 22:03
兩年未返台會被除籍，僑胞希望可修法。(聯合報系資料照)

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

2021-01-09 18:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人