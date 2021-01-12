乖一點！龐培歐要美國之音少批評美國

國務卿龐培歐11日到美國之音華府總部演講 ，要求宣傳美國是「史上最偉大的國家」。(美聯社)

國務卿龐培歐 11日到美國 之音(Voice of America)華府總部演講 ，要求宣傳美國是「史上最偉大的國家」，少批評自己的國家，並不得當作「北京或德黑蘭的威權政權」的宣傳平台。

這番話與美國之音的言論獨立使命相違，也顯示川普 政府下台前幾天，仍不忘施壓，要這個政府贊助的媒體「乖一點。」

他對美國之音的員工說，「你們要宣傳美國是世界歷史上最偉大的國家，是本世紀文明所知最偉大的國家，這不是假新聞。我不是要你們忽視我們的缺點，恰恰相反，要承認缺點，但是，專門找我們偉大國家的毛病，不叫美國之音。你們是美國的聲音。」

龐培歐還沒到美國之音發表這場現場轉播的演說之前，就已遭內部吹哨者投訴說，新冠疫情方殷，卻集合員工聽演講，置安全考量於何地？何況還發表有違該機構新聞獨立立場的演講。

該媒體投訴員工心裡的話，元月8日就由「政府問責計畫」組織代為執筆為文：「臨下台的國務卿演講，還要現場轉播，談些早就廣受報導的老話題，顯示川普政府在執政最後幾天，都還要利用美國之音做政治宣傳。」

龐培歐則對不滿分子反將一軍，說批評他的演講，就是對他實施新聞檢查，間接把美國之音內部的黨派鬥爭，連結到推特刪除川普帳號，令保守派大為反感的事件上去。

他說：「新聞檢查、自認社會正義、政治正確，全都指向一個方向──穿著道德正義外衣的威權主義，跟我們所見的推特、臉書、蘋果以及太多大學的作為，沒有兩樣。」

在回答提問時，他說他希望川普的中國和中東政策，不會「人去政息。」他說，現在不是2015年，美國和伊朗關係，以色列和四鄰的關係，都大不相同。

川普任命的帕克，擔任主管美國之音的美國國際媒體局局長，上任後趕走不少政府媒體的資深人員，屢遭各界以及國會兩黨批評。