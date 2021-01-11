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1936年17歲嫁給93歲 最後一位南北戰爭老兵遺孀辭世

記者胡玉立／綜合報導
最後一位南北戰爭老兵遺孀海倫·傑克遜上個月16日在密蘇里州一間療養院去世，享年101歲。(美聯社)
最後一位南北戰爭老兵遺孀海倫·傑克遜上個月16日在密蘇里州一間療養院去世，享年101歲。(美聯社)

最後一位南北戰爭老兵遺孀海倫·傑克遜(Helen Viola Jackson)上個月16日在密蘇里州馬一間療養院去世，享年101歲。傑克遜在1936年嫁給內戰老兵詹姆士·波林(James Bolin)，兩人的婚姻不太尋常，當時男方93歲，健康大走下坡，她則只有17歲。

傑克遜的牧師和多年老友英曼(Nicholas Inman)表示，多個內戰紀念組織均認定傑克遜的歷史角色，但傑克遜一直到過世前最後三年，才坦然接受這番認定。她在密州名人大道上留名，還收到無數祝福者寄來的信件和卡片。

英曼表示，「對海倫來說，她有過一段療癒的歷程；她原本認為是帶著紅字的恥辱，在晚年轉變為受人祝賀的角色。」

傑克遜生在密州西南部小鎮尼安瓜(Niangua)有十個孩子的家庭。波林在內戰期間是密州第14騎兵團士兵，為聯邦作戰。喪偶的他，住在傑克遜家附近。傑克遜的父親讓仍是青少年的她到波林家幫忙做家事並提供照顧 。為了報答傑克遜，波林提議結婚，讓她在自己死後可獲得士兵撫恤金，在大蕭條年代，這是個值得接受的提議。

傑克遜與波林1936年9月4日在家中完婚。為期三年婚姻中，兩人沒有親密關係，她也從未與他同住，她甚至不曾向父母、手足或其他任何人透露這場婚禮。

英曼說，傑克遜從未再婚，花了幾十年「死守秘密」；波林1939年去世後，她也未去請領撫恤金。十幾歲嫁給90多歲男人這件事，多少讓她覺得恥辱。直到2017年12月，她將自己與波林秘密結婚的事告訴老友英曼，一切事實才被確認和公開。

在2018年的口述歷史記錄中，傑克遜表示，她過去絕口不提這場婚禮，是為了保護波林和自己的聲譽。她說，「我很敬重波林，不希望他因輕蔑的人言受傷害」。

傑克遜保留了波林給她的聖經，裡面書明兩人的婚姻。這些文字足以讓「內戰老兵之子」和其他組織確認傑克遜的歷史地位。

大蕭條 密蘇里州 療養院

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