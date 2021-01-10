田州前議長及議員 FBI搜住宅及辦公室

田納西州眾議會前議長卡薩達辦公室8日遭聯邦調查局搜索，探員取走相關證據。(美聯社)

田納西州中區檢察官辦公室證實，聯邦調查局(FBI )人員8日搜查了共和黨 籍前田州眾議會議長卡薩達(Glen Casada)及多名州議員的寓所，其中包括州眾議員 史密斯(Robin Smith)及卡薩達的前幕僚長科特倫(Cade Cothren)；眾議會議長塞克斯頓(Cameron Sexton)則證實另一名州眾議員沃納(Todd Warner)的辦公室亦遭搜查。

檢察官辦公室發言人波林(David Boling)證實搜查行動，但拒絕透露內情。FBI發言人把媒體的查詢轉給檢察官辦公室。

共和黨籍州長比爾‧李(Bill Lee)8日晚表示，曾與塞克斯頓談過搜查行動，並將之形容為「FBI的突襲」，又說之前對有關行動一無所知，FBI也沒跟他聯繫過。

塞克斯頓則向媒體表示會與執法部門全面合作，同時透露自他2019年出任田州眾議會議長後，聯邦當局就已跟他聯繫，因此一直知道有數名議員遭到持續調查。但他拒絕說明有關調查的性質及涉及的事項。

他強調，這只是調查和過程的開始，而不是結束；此外到目前為止，涉案各人並不一定意味著有罪。

根據納許維爾媒體的照片顯示，FBI人員8日早上8時左右，進入史密斯位於科德爾·赫爾國家辦公大樓(Cordell Hull State Office Building)的辦公室。

有消息指出，在2019年辭職的卡薩達多年前曾與科特倫互相交換有關女性的猥褻性短信。此外，科特倫在議會辦公室內使用古柯鹼，甚至被指竄改電子郵件，以陷害一名黑人年輕激進分子；不過卡薩達及科特倫均否認有關說法。

目前涉案各人，均未有對FBI的搜查行動置評。