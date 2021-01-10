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突襲國會疑有「內應」10分鐘攻進議長辦公室 FBI調查

編譯徐薏茹、郭宣含／綜合報導
支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為警察用槍制伏闖入的暴民。(美聯社)
支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為警察用槍制伏闖入的暴民。(美聯社)

八卦媒體TMZ 9日報導，聯邦調查局(FBI)認為6日闖入國會大廈的挺川暴民是預先策畫這項行動，且可能獲得國會警察及員工協助，消息人士稱FBI正在調查是否有內應；聯調局同時也在調查示威者的動機，了解是否有人企圖殺害或挾持國會議員與職員。

國會警察局內部高層消息人士告訴TMZ，FBI對於暴民輕而易舉就找到眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的辦公室感到疑惑。波洛西的辦公室的位置並不在主要走廊上，且不對外開放，暴民十分鐘內就找到，隨後破壞內部並偷走一部筆電；消息人士指出，FBI認為有人提供國會內部的路線圖給暴民。

消息人士表示FBI正在調查國會警察及內部工作人員，包括工程師、水電工及管理員；另外，FBI也掌握有警察打開大門、為暴民清除路障的影片。

FBI及國安局利用手機塔台數據和先進數位影像系統來協助辨識占領國會的現場人員，想特別釐清當時是否有人在非值勤時間出現。

華盛頓郵報報導，已有數十名突襲國會者遭逮捕，部分人士持有武器和裝備，暗示可能有意傷人；例如有些暴動者被拍到攜帶被視為塑膠手銬的束線帶(zip tie)，一名被捕男子據報持手槍進入國會；調查人員持續深究這些人的動機以及其背後是否有更大的計畫。

報導引述一名匿名執法人員表示：「我們未把此事當成一場大陰謀，而是好奇他們想拿束線帶這類物品來做什麼。」

華郵指出，目前無照片或影片可說明持有束線帶者試圖挾持他人；消息人士透露，調查人員正評估其中一種可能性，那就是闖進國會的的人可能是退休或現任的執法人員或軍人。

FBI官員羅森伯格(Chuck Rosenberg)表示，調查人員需要花些時間判斷是否有更大的陰謀，「很多人一起行動未必表示他們共謀，300個人可能三人一組共有100個不同的共謀協議，或者可能300人籌畫單起共謀行動。」

曾在911恐攻時擔任司法部高層官員的勞夫曼(David Laufman)指出：「這是自911以來美國國安的最大威脅，而且是來自國內更危險的威脅，因為這不像911攻擊，如今是我們的民主面臨風險。」

FBI也正積極尋找攻擊國會警察席尼克（Brian Sicknick）的兇手，席尼克在這場騷亂中殉職。

FBI 警察 眾院

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