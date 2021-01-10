大法官湯瑪斯之妻 挺川粉+貼直播

保守派最高法院大法官湯瑪斯的妻子吉妮6日在暴民攻占國會大廈後，在臉書發文支持這項集會而引發爭議。(取自推特)

挺川群眾6日在華府舉辦「拯救美國 大遊行」(Save America March)集會，暴民攻占國會大廈後，最高法院保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子吉妮(Ginni Thomas)當天在臉書 發文支持這場集會，並分享網路直播聯結，後續發文更寫道「站出來，或者幫忙禱告」，引發爭議；她已修改臉書發文，文末並「註明：寫在國會大廈發生暴力前」。

吉妮在臉書發文支持「讓美國再度偉大」(MAGA)群眾在華府舉行的集會，並表示觀看直播的最佳方式是透過「右側廣播台」(Right Side Broadcasting)網路連結，以及C-Span的國會實況轉播。她寫道：「愛著讓美國再度偉大群眾！」

她在後續發文寫道：「上帝保佑你們每一個人。站出來，或者幫忙禱告！」這則發文現已修改。

由於湯瑪斯是立場最為保守的大法官之一，吉妮過去幾個月來公開支持川普 的選舉陰謀論，引起輿論注意。

媒體報導，吉妮‧湯瑪斯是保守派說客出身，也是曾經為川普輔選的川普鐵粉，社群網站有著許多她頭戴「讓美國再度偉大」標語紅色棒球帽、舉著川普選舉海報的照片。她經常在個人臉書分享各種陰謀論，曾經在一則臉書發文中寫道：「沒有人比民主黨員傷害美國更多。」

紐約時報2020年2月報導指出，吉妮多次向川普團隊施壓，要求開除對川普不夠忠誠的政府官員；報導指出，她也提供川普團隊一份她所擬的名單，主張應該由這些人填補政府官員遭踢除後的職缺。