特斯拉110起意外加速調查 指向駕駛疏失

國家公路交通安全管理署接獲特斯拉電動車意外加速的投訴，經一年多評估後表示，加速是駕駛員踩錯踏板所造成，拒絕進一步調查。(美聯社)

在接獲特斯拉 (Tesla)電動車意外加速的投訴，經一年多調查後，全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)8日表示，加速是駕駛踩錯踏板所造成，拒絕進一步調查及召回。

家住加州 的斯帕克斯(Brian Sparks)2019年12月向該署申請調查，當時政府接獲127名車主投訴，包括110起撞車事故，共52人受傷。

全國公路交通安全管理署8日透過文件表示，迄今沒有證據足以讓該單位展開調查；在每個投訴案中，相關證據顯示意外加速是因駕駛踏板使用不當。

公路交通安全管理署說，迄今沒有證據顯示特斯拉的油門踏板組裝、電機控制系統或煞車系統有任何疏失，即使進行調查，也不太可能導致車輛召回。

斯帕克斯現年36歲，他說，特斯拉汽車突然意外加速的投訴率非常高，但他信任全國公路交通安全管理署，如果管理署聲稱車輛沒有缺陷，他便認為事情已解決。

斯帕克斯說，請求調查主要是因為透過社群媒體 結識的熟人在發生意外加速情況，卻無從得到幫助。

全國公路交通安全管理署表示，除了斯帕克斯引用意外加速投訴，該機構另發現14例，為此對事件數據紀錄器、特斯拉日誌數據和視頻數據進行評估，無證據顯示因設計疏失而導致車主多踩油門。初步評估涵蓋2012年至2020年份的66萬2000多輛特斯拉Model S、X、3和Y車型。

車主指控，意外加速可能由電子系統引起，但全國公路交通安全管理署無法證實此一推論。