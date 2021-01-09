我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

特斯拉110起意外加速調查 指向駕駛疏失

編譯周芳苑／綜合8日電
國家公路交通安全管理署接獲特斯拉電動車意外加速的投訴，經一年多評估後表示，加速是駕駛員踩錯踏板所造成，拒絕進一步調查。(美聯社)
國家公路交通安全管理署接獲特斯拉電動車意外加速的投訴，經一年多評估後表示，加速是駕駛員踩錯踏板所造成，拒絕進一步調查。(美聯社)

在接獲特斯拉(Tesla)電動車意外加速的投訴，經一年多調查後，全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration)8日表示，加速是駕駛踩錯踏板所造成，拒絕進一步調查及召回。

家住加州的斯帕克斯(Brian Sparks)2019年12月向該署申請調查，當時政府接獲127名車主投訴，包括110起撞車事故，共52人受傷。

全國公路交通安全管理署8日透過文件表示，迄今沒有證據足以讓該單位展開調查；在每個投訴案中，相關證據顯示意外加速是因駕駛踏板使用不當。

公路交通安全管理署說，迄今沒有證據顯示特斯拉的油門踏板組裝、電機控制系統或煞車系統有任何疏失，即使進行調查，也不太可能導致車輛召回。

斯帕克斯現年36歲，他說，特斯拉汽車突然意外加速的投訴率非常高，但他信任全國公路交通安全管理署，如果管理署聲稱車輛沒有缺陷，他便認為事情已解決。

斯帕克斯說，請求調查主要是因為透過社群媒體結識的熟人在發生意外加速情況，卻無從得到幫助。

全國公路交通安全管理署表示，除了斯帕克斯引用意外加速投訴，該機構另發現14例，為此對事件數據紀錄器、特斯拉日誌數據和視頻數據進行評估，無證據顯示因設計疏失而導致車主多踩油門。初步評估涵蓋2012年至2020年份的66萬2000多輛特斯拉Model S、X、3和Y車型。

車主指控，意外加速可能由電子系統引起，但全國公路交通安全管理署無法證實此一推論。

特斯拉 社群媒體 加州

上一則

川普限制難民人數上訴案 法院駁回

下一則

拜登2000元紓困案 民主黨參議員質疑「預算哪來？」

延伸閱讀

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富

身家1910億…馬斯克超越貝佐斯 成全球首富
消費性個股 巴克萊看好星巴克

消費性個股 巴克萊看好星巴克
中國賣太好 特斯拉Model Y交車日延至Q2

中國賣太好 特斯拉Model Y交車日延至Q2
馬斯克：特斯拉最大的競爭者可能來自中國

馬斯克：特斯拉最大的競爭者可能來自中國

熱門新聞

一位共和黨消息人士向CNN記者透露，部分內閣部長已開始初步探討啟動憲法第25號修正案，迫使川普下台。（Getty Images）

彈劾川普？CNN：部分內閣部長探討「讓他提前下台」

2021-01-06 22:25
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
副總統潘斯今天清晨對國會正式認證拜登贏得總統大選做出確認，使得潘斯自身的政治前途不確定性大增。(美聯社)

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

2021-01-07 11:19
專家認為美國民眾明年才能擺脫疫情，重拾疫情前正常生活，圖為民眾2日趁著難得好天氣，戴著口罩到戶外走走的畫面。(Getty Images)

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

2021-01-05 09:48
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
喬治亞州5日參議員複選激烈，民主黨非裔參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)搶先拿下一個席次。(路透)

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

2021-01-06 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外