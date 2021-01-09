美新車燃料效率5年來首降 廢氣排放反增

環保署6日公布報告，顯示2019年式新車車款的燃料效率五年來首度下降，但汙染排放卻增加。(美聯社)

環保署6日公布報告，顯示2019年式新車車款的燃料效率(gas mileage)五年來首度下降，但廢氣排放卻增加。

這個里程碑在美國消費者持續購買多功能車(SUVs)和卡車之際達成，消費者已不再偏好效能高的車款。

環保署表示，這些改變突顯更少的汽車 業者能在2020年式車款表現中，達成不切實際的逸散與燃料效率標準，這是前總統歐巴馬 時代訂定的規範。

不過環保團體表示，汽車製造商早已得知川普 政府會下修燃料效率和汙染標準，便鑽漏洞並停止行銷能源效率較高的車款和電動車。

環保署報告指出，2019式車款的燃料效率每加侖下降0.2哩，來到每加侖24.9 哩，但溫室氣體排放與2018年數據相比，每哩增加3公克，來到356公克；這是2014年以來，燃料效率首度下降而汙染排放首度增加。

為配合歐巴馬時代的標準，川普政府自2021年的新車款式開始放寬政策，在14家主要的汽車製造商中，有11家必須仰賴往年的信用額度或向其他公司購買更多排放額度。

環保署長惠勒(Andrew Wheeler)表示，環保署訂定更實際的標準，「可以減少排放、降低車價，並維持消費者未來的多元選擇性。」

環保團體則批評燃料效率下降而汙染排放增加，實為川普政策調整的「副產品」。

非營利組織「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity)安全氣候交通活動(Safe Climate Transport Campaign)主任貝克(Dan Becker)說：「早在川普調整標準前，環保署的報告就顯示汽車產業未能減少汙染並增進燃油效率。」

EPA前資深工程師艾爾森(Jeff Alson)說，燃料效率下降主要是因為消費者傾向購買較大型的多功能車和卡車，歐巴馬時代的標準強迫產業讓這些車更有效率，「要不是歐巴馬時代的標準，這些數字會更慘；我們可能連年倒退，而不是只有今年。」