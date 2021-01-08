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持有H-1B注意了！看薪水高低來決定抽籤順序

記者張筠／華盛頓報導

聯邦公民及移民服務局(USCIS)7日宣布H-1B工作簽證的最終修改方案，以薪水高低來決定抽籤順序，60天後生效；在此之前已提交H-1B簽證的申請者不受影響。此前聯邦法官曾以程序不透明、理由站不住腳為由，駁回川普政府調高H-1B薪資標準的規定，7日公布的新規是調整簽證的抽籤順序及核發方式，與先前被駁回的內容為不同概念。移民律師表示，修改後的新規也可能被法官認為「站不住腳」，國會也可在新規生效前推翻。

根據新規，H-1B工作簽證者的薪資將分為四個等級，一級最低，四級最高，被列為第四級的申請人將獲優先考量，若有剩餘名額則將依次輪到第三、二、一級申請者，直到8萬5000個名額填滿，目的在保障美國勞工就業和經濟競爭力。

USCIS的聲明指，原本的H-1B簽證機制被許多雇主濫用，無法為美國企業引入最佳的勞動力，多年來美國勞工的機會也被低薪資的外籍勞工奪走，新規將激勵雇主提供更高薪、要求高技術的職位，幫助企業滿足人員需求，提升國際競爭力。

國土安全部(DHS)去年10月宣布修改H-1B簽證的計畫，並收集公眾意見，DHS在最新文件中也公布了部分反饋意見及聯邦回應，反對者指出，新規未照顧移民家庭需要，以薪資為標準的篩選機制也與美國價值觀相悖，不利於美國的創新發展。DHS回應稱不同意此類評論，指新規不會減少簽證數量，且將讓高薪資、高技術人才受惠。

DHS也表示，新規定將讓剛畢業的大學生受益，降低失業率，全美近期約有53%的大學畢業生處於失業或半失業狀態，其中電腦科學、數學、資訊系統及管理等主修的大學畢業生失業率也比全國平均稍高，新規定將有利於滿足這部分群體的就業需求；DHS也指，新規不會影響國際學生的利益，因為實習許可計畫(OPT)的規定不變。

去年12月，加州北區聯邦法院法官懷特(Jeffrey White)駁回川普政府收緊H-1B簽證的規定，包括調高H-1B薪資標準、對雇主聘用海外勞工的薪資設限、以及收緊對專職崗位(specialty occupations)的限定；懷特稱川普政府沒有依循透明程序，也不能以「疫情加重失業問題」作為修改規定的理由。

工作簽證 H-1B 美國

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