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肯塔基律師 被告詐欺社安殘疾福利6億元

編譯周芳苑／綜合6日電
肯塔基州律師康恩承認詐欺政府社安福利超過6億元。圖為聯邦調查局通緝康恩的海報。(取材自推特)
肯塔基州律師康恩承認詐欺政府社安福利超過6億元。圖為聯邦調查局通緝康恩的海報。(取材自推特)

肯塔基州東部一名律師被前客戶控告，承認詐欺政府社安殘疾福利超過6億元；這位客戶試圖藉由控告推翻先前的數百件小型判決。

提告的吉爾曼(James K. Gillman)說，直到最近才知道那位可恥的前律師康恩(Eric C. Conn)2004年控告他，他被裁定敗訴。

吉爾曼因違反緩刑而被判入獄兩年，被判刑責包括肆意危害和逃離警察；他的現任律師皮勒斯多夫(Ned Pillersdorf)擔心，康恩判決可能對吉爾曼假釋出獄不利。

康恩2017年認罪，承認賄賂醫生為其客戶偽造醫療紀錄，之後又付錢給法官，為客戶批准終生殘疾津貼。對康恩來說，這是有利可圖的計謀，他從肯塔基州東部數千名客戶賺取數百萬元，諷刺的是，肯塔基州是全美最貧窮的地區之一。

吉爾曼現任律師皮勒斯多夫說，康恩讓一位醫生評估客戶社安福利狀況並收費400元，而後控告吉爾曼和其他數百位客戶，要求他們退還這筆錢。

吉爾曼上個月控告康恩時發現，康恩2004年曾起訴他，一名法官以吉爾曼未回答問題而判處10天徒刑。

皮勒斯多夫說，康恩的一些前客戶付了那400元，其中許多人並未收到訴訟或判決通知；這種情況可能引起相關問題，例如，對判決不知情的人受到羞辱、信用評分較低等等。

皮勒斯多夫6日對美聯社說，吉爾曼提告的目的並非金錢賠償，而是要求將法官對吉爾曼的判決擱置一旁，並從公共紀錄中刪除。吉爾曼的控告正尋求集體訴訟，希望原告包括康恩之前的其他客戶。

肯塔基州 福利 警察

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