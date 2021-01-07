台塑路州建廠案 陸軍允重審 法官撤銷訟案

台塑路易斯安那州投資建廠計畫，遭環保團體反對而提訴訟，聯邦法院6日駁回訴訟。圖為環保團體抗議台塑。(取材自推特)

台灣 台塑企業在路易斯安納州投資 建廠計畫遭環團反對的訴訟，6日遭聯邦法院駁回，理由是陸軍已同意重新考慮核發建廠執照。

台塑集團計畫投資94億美元，在路州非裔人口集中的威爾康(Welcome)建造10座化工廠及四大園區，工兵團11月表示，將考慮其他五個白人集中的地點。工兵團說，原環評分析略過這五處，是根據錯誤的預判，認為這些也應列入考慮的地點，無法符合空氣品質的標準。

提訟的生物多樣性中心律師提爾席蒙茲(Julie Teel Simmonds)說，這項判決，對反對台塑的各方，是一大勝利，因為「我們的訴訟逼迫軍方暫停核發許可，重新評估如何處理這超大污染化工園區案」。

聯邦地區法院法官摩斯(Randolph Moss)在判決書中寫道，他贊同工兵和台塑的意見，既然工兵單位同意重新考慮地點，本案不宜保留在法院審理清單上。

台塑路州分公司社區與政府關係部主任帕克斯(Janile Parks)說，台塑樂見訟案終於結束，台塑將持續與工兵團合作，希望核准過程更加完整、快速進行，一旦評估完成，核准的理由更站得住腳。

路州地區法院法官懷特(Trudy White )已於12月14日下令該州環保局，針對已核發給台塑的14張空氣品質核可證，接納民意，重作環境正義評估。帕克斯說，這14張核可證仍然有效。

懷特說，她相信該州環保局會發揮公權力，平衡路州各方的利益，就本案而言，就是要顧到威爾康人民的利益。