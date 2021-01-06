慈善冰箱被偷 全社區出手救援 善行綿延

邁阿密的癌症倖存者瓊斯(圖)，8月用微薄積蓄買下冰箱，以「社區慈善冰箱」型態幫助有需要居民填飽肚子。感恩節前，她的冰箱遭竊，但社區捐款買一台新冰箱(左)給她，變成佳節「奇蹟」。(美聯社)

邁阿密的癌症 倖存者雪瑞娜‧瓊斯(Sherina Jones)，因擔心疫情 讓許多人三餐不濟，去年8月用微薄積蓄設置「社區慈善冰箱，以幫助無家可歸者和有需要居民填飽肚子。感恩節前，她的冰箱遭竊，瓊斯悲憤莫名，但一場假期「災難」最後在全社區情義相挺下，變成佳節「奇蹟」。

疫情伊始，經營美容沙龍的瓊斯被迫關店，勉強撐過難關。但有感於以黑人為主的低收入 社區許多人可能生活無以為濟、學校關閉讓學童沒飯吃，瓊斯8月份用微薄積蓄購買下第一台社區冰箱。冰箱標語寫著：「拿走你需要的東西，捐出你不需要的東西。」

36歲的瓊斯以「慈善冰箱聚落」(Village Freedge)為名發起線上籌款活動，讓冰箱從一台增至三台，放置在邁阿密不同地區；其中一半食客是無家可歸者，其他還有外來臨時工或無法獨力撫養小孩的單親媽媽。瓊斯每天一大早起床為有需要的居民提供熱食早餐。

感恩節前夕，瓊斯為社區居民準備了火雞大餐，結果其中一台冰箱被盜。瓊斯說：「我足足哭了三天。我很震驚有人會做這種事，每天靠我募來食物過活的80多人，都因此受害。」

就在假期看似被毀的時刻，平日光是付房租都很吃力的社區居民，神奇地團結起來，每人設法捐一點錢，最後積沙成塔。與此同時，各方的認同與捐助也如潮水般湧入。

瓊斯一位前高中同學得知老同學的義舉和冰箱被偷相關消息，深受觸動，和丈夫商量後，決定為瓊斯添購兩台冰箱。

一名牧師則以社區構構資金幫瓊斯買下高檔雙門冰箱，請來工人協助建造防盜功能住屋。社區機構並捐出3500元和大批食物；線上募款活動也募得逾2萬3000元，有330多人捐款。

瓊斯現在有三台社區慈善冰箱提供救濟物資，並已申請成立非營利機構，準備轉型成食物銀行。她的假期願望還有一個有待實現：希望有台運送食物貨車和存放食物的倉庫空間。