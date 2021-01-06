我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

新年後疫情飆升！加州再破單日確診紀錄 7萬4135例

慈善冰箱被偷 全社區出手救援 善行綿延

記者胡玉立╱綜合報導
邁阿密的癌症倖存者瓊斯(圖)，8月用微薄積蓄買下冰箱，以「社區慈善冰箱」型態幫助有需要居民填飽肚子。感恩節前，她的冰箱遭竊，但社區捐款買一台新冰箱(左)給她，變成佳節「奇蹟」。(美聯社)
邁阿密的癌症倖存者瓊斯(圖)，8月用微薄積蓄買下冰箱，以「社區慈善冰箱」型態幫助有需要居民填飽肚子。感恩節前，她的冰箱遭竊，但社區捐款買一台新冰箱(左)給她，變成佳節「奇蹟」。(美聯社)

邁阿密的癌症倖存者雪瑞娜‧瓊斯(Sherina Jones)，因擔心疫情讓許多人三餐不濟，去年8月用微薄積蓄設置「社區慈善冰箱，以幫助無家可歸者和有需要居民填飽肚子。感恩節前，她的冰箱遭竊，瓊斯悲憤莫名，但一場假期「災難」最後在全社區情義相挺下，變成佳節「奇蹟」。

疫情伊始，經營美容沙龍的瓊斯被迫關店，勉強撐過難關。但有感於以黑人為主的低收入社區許多人可能生活無以為濟、學校關閉讓學童沒飯吃，瓊斯8月份用微薄積蓄購買下第一台社區冰箱。冰箱標語寫著：「拿走你需要的東西，捐出你不需要的東西。」

36歲的瓊斯以「慈善冰箱聚落」(Village Freedge)為名發起線上籌款活動，讓冰箱從一台增至三台，放置在邁阿密不同地區；其中一半食客是無家可歸者，其他還有外來臨時工或無法獨力撫養小孩的單親媽媽。瓊斯每天一大早起床為有需要的居民提供熱食早餐。

感恩節前夕，瓊斯為社區居民準備了火雞大餐，結果其中一台冰箱被盜。瓊斯說：「我足足哭了三天。我很震驚有人會做這種事，每天靠我募來食物過活的80多人，都因此受害。」

就在假期看似被毀的時刻，平日光是付房租都很吃力的社區居民，神奇地團結起來，每人設法捐一點錢，最後積沙成塔。與此同時，各方的認同與捐助也如潮水般湧入。

瓊斯一位前高中同學得知老同學的義舉和冰箱被偷相關消息，深受觸動，和丈夫商量後，決定為瓊斯添購兩台冰箱。

一名牧師則以社區構構資金幫瓊斯買下高檔雙門冰箱，請來工人協助建造防盜功能住屋。社區機構並捐出3500元和大批食物；線上募款活動也募得逾2萬3000元，有330多人捐款。

瓊斯現在有三台社區慈善冰箱提供救濟物資，並已申請成立非營利機構，準備轉型成食物銀行。她的假期願望還有一個有待實現：希望有台運送食物貨車和存放食物的倉庫空間。

疫情 低收入 癌症

上一則

麻州老兵偷雕像銅劍 後悔40年歸還

下一則

非裔遭槍擊癱瘓 白人警免刑責 國民兵動員 嚴防暴動

延伸閱讀

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床
曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世

曾奪12座NBA總冠軍 傳奇球星瓊斯逝世
比特幣剛創新高 投顧業者：公允價值達40萬美元

比特幣剛創新高 投顧業者：公允價值達40萬美元
拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

熱門新聞

布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
華盛頓州亞基馬郡(Yakima County)衛生廳指出，量販店好市多(Costco)位於當地的一家分店爆發新冠疫情，已有145名員工確診感染新冠病毒。圖為加州南灣桑尼維爾Costco。（記者江碩涵／攝影）

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

2020-12-30 13:04
波洛西連任眾院議長。(美聯社)

波洛西驚險連任國會眾院議長

2021-01-03 17:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說