非裔遭槍擊癱瘓 白人警免刑責 國民兵動員 嚴防暴動

民眾走上基諾沙街頭聲援布雷克。(美聯社)

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)非裔 居民布雷克(Jacob Blake)去年8月遭白人警察 槍擊導致癱瘓， 檢方5日宣布，決定不對該警察提出刑事起訴；州長艾佛斯動員國民兵 ，嚴防示威抗議演成暴亂。

去年8月23日，也就是明尼亞波利斯非裔佛洛伊德遭警察以膝壓頸致死，引發全國示威浪潮仍洶湧之際，威州警察謝斯基(Rusten Sheskey)從布雷克身後開槍，導致癱瘓，再度引發激烈示威，共250人被捕，包括持槍殺死兩人、射傷一人的17歲少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)。

基諾沙郡地區檢察官葛瑞夫里(Michael Graveley)說，他召開記者會宣布不刑事起訴嫌犯之前，有先告知受害人。

不管檢方如何起訴犯案警察，這個在芝加哥北部60哩威州接壤伊利諾州邊境，人口10萬的小城，已戒備森嚴：基諾沙郡法院四周已設置水泥路障和鐵絲網，商家用木板釘緊門窗，市長4日晚就獲得授權，可隨時發布宵禁令，州長也動員了500名國民兵待命。

這起案件事發時，謝斯基等警員回應布雷克女友，來到女友稱「他不該出現」的現場，路人錄影顯示，布雷克走向駕駛座車門時，數名持槍警察喊叫著尾隨而至，布雷克開車門傾身入內，謝斯基抓住他的襯衫後背，開了一槍。

基諾沙警察工會說，當時布雷克手持刀，謝斯基喝令他放下，喝令了好幾次，但布雷克不放。謝斯基的律師馬修斯(Brendan Matthews)說，布雷克持刀轉向謝斯基，謝斯基才開槍。

州調查人員說，在場警察都看到車裡有把刀，但沒人說布雷克到底有沒有拿那把刀威脅人。當時，警察身上都沒有戴隨身錄像機。