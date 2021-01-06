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王大仁反駁遭指性騷 與男模簡訊曝光

編譯郭宣含╱綜合5日電
華裔設計師王大仁遭多人指控性騷擾後，4日發備忘錄給旗下員工否認性騷擾案件。(Getty Images)
華裔設計師王大仁遭多人指控性騷擾後，4日發備忘錄給旗下員工否認性騷擾案件。(Getty Images)

華裔設計師王大仁(Alexander Wang)遭多人指控性騷擾後，4日發備忘錄給旗下員工否認性騷擾案件，他將證明這些不實指控純粹是投機分子在搧風點火，並承諾員工會盡可能讓事件保持透明；王大仁也公開與該名聲稱遭性騷男模的簡訊對話。

男模、平面設計師穆尼(Owen Mooney)在TikTok上談論2017年與王大仁認識經過，並聲稱他在紐約市演唱會喝醉後，遭王大仁抓住胯下；每日郵報(DailyMail)報導，隨後許多人也對王大仁有類似指控，促使王大仁發布聲明否認。

每日郵報看過王大仁4日寄給員工的備忘錄，他寫下：「在過去艱困的幾天後，我想花時間寫信給大家，感謝各位支持我和品牌。」

王大仁表示，他明白最近的新聞影響到員工，希望該文有助員工釐清疑惑與緩解困擾。

每日郵報報導，王大仁坦言流連於有毒品和酒精的聚會、派對和演唱會，但他從未在未經他人同意下占對方便宜，也從未因個人利益而濫用自己的地位與名聲；他稱那些不實指控源自欠缺事實查核的社群網站

王大仁也寫道，他的團隊會調查並證實這些是不實指控而且只為投機目的；他指出，發聲並讓眾人聽見很重要，但也須確保這些是可信的指控。

王大仁代表也提供王大仁與穆尼的簡訊給每日郵報；前幾次簡訊始於2019年年底，也就是穆尼聲稱遭性騷擾後。穆尼陸續詢問王大仁近況，並在2019年11月底告訴王大仁「我又想你了」，但王大仁並未回應；穆尼2020年初約王大仁一起抽菸放鬆，並在5、6月要搬出紐約市前約在俱樂部碰面。

娛樂新聞專欄「第六版」(Page Six)報導，法律顧問麗莎．布盧姆(Lisa Bloom)將代表指控王大仁的多位男模，她表示模特兒不是道具，他們有權在職場受到尊重。

性騷 紐約市 社群網站

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