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聯邦環保署新規 恐曝光研究團隊 遭批公衛意識倒退

編譯林梅婕╱綜合5日電
聯邦環保署即將通過一項由川普政府主導，名為「強化科學監管透明度」的政策，雖然尚未公開細節，卻已被外界批為公衛意識倒退、徒增環境汙染。圖為環保署長惠勒。(美聯社)
聯邦環保署即將通過一項由川普政府主導，名為「強化科學監管透明度」的政策，雖然尚未公開細節，卻已被外界批為公衛意識倒退、徒增環境汙染。圖為環保署長惠勒。(美聯社)

聯邦環保署(EPA)即將通過一項由川普政府主導，名為「強化科學監管透明度」(Strengthening Transparency in Regulatory Science)的政策，並在上周完成最終規範；雖然尚未公開細節，卻已被外界批為公衛意識倒退、徒增環境汙染。

由於大部分的大型環境研究報告皆以匿名方式呈現，經常作為限制國內工業有毒物質排放及空氣保護措施的參考依據；但新法規將要求負責向環保署提供有關空氣汙染、有毒化學物質排放和其他環境威脅等研究報告的單位，未來都必須釋出原始數據。

事實上，過去工業業界和保守派團體已長期推廣這項透明制度，反對者卻認為透明制度只會妨礙未來的監管機制。

環保署長惠勒(Andrew Wheeler)4日向「華爾街日報」(WSJ)投書，宣稱修改法規的目的只為使一切更透明，他寫道「倘若美國人民要受到這些科學研究的限制，身為公民政府的一份子，審視這些科學研究也是他們的權利」。

然而，反對人士認為這項新規將揭露執行研究的公衛團隊和工作人員身分，進而對未來醫療的保密研究產生危害；許多學術團體、科學家，大專院校、公衛及醫療官員和環保團體等，都曾出現在該法規公聽會上提出反對。

非營利環保組織「捍衛環境基金會」(Environmental Defense Fund)資深律師賴韋坦(Benjamin Levitan)說：「看來惠勒是打算讓那些製造汙染的主要人士可以永久破壞我們的環境，而未來監管人員會被綁手綁腳，更無法捍衛環境。」

隸屬環保署科學諮詢委員會的前會長札爾巴(Chris Zarba)在公開聲明中則表示：「這項改變不僅是限縮環保人士的未來，還破壞了我們數十年來對清淨空氣的維持。」

不過惠勒在他的華爾街日報投書中仍表示，新規並不會強制公布個人資訊，也不會因此剔除研究團隊中的工作人員。

華爾街 美國 空氣汙染

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