麻州老兵偷雕像銅劍 後悔40年歸還

麻州一位退伍老兵40年前偷走革命戰爭將軍雕像上的一把青銅劍，最近表達悔意、主動歸還。圖為雕像所在地的歷史委員會主席蓋洛德展示這柄青銅劍。(美聯社)

麻州 一位退伍老兵最近主動歸還40年前偷走的內戰時期將軍雕像青銅劍，他向當地城鎮歷史委員會負責人表達悔意。

「春田共和黨 人」(Springfield Republican)報導，西野歷史委員會(Westfield's Historical Commission)主席辛蒂‧蓋洛德(Cindy P. Gaylord)說，一名男子聯繫市政廳，聲稱1980年盜走該鎮威廉 ．謝波德將軍(Gen. William Shepard)雕像上的一把劍。

蓋洛德同意那名男子如果與妻子一起將多年前偷走的這把青銅劍放到她家，便不會揭露他的身分。

蓋洛德接受採訪時說，這位男子感到萬分後悔；他是一位老兵，希望這件事公諸於世，以便提醒人們年輕時所做的每件事都可能困擾一生。

蓋洛德說，這名男子就讀西野州立大學(Westfield State University)時曾在該鎮酒吧工作，有一天晚上徹夜喝酒後，和一群朋友去偷劍，當時只靠自己一個人的力量就把劍擰鬆了，隔天一早意識到前晚膽大偷劍，雖然想歸還，卻不曉得該怎麼做才不會惹來麻煩。

「春田共和黨人」劍被偷走後，有位匿名人士捐款、由當地雕刻家另造新劍更換；如今原劍歸還，很可能由當地博物館保存。

謝波德1730年代在雕像所在地出生，曾以民兵的身分參與獨立戰爭；「春田共和黨人」報導，該鎮1919年建立青銅雕像紀念這位將軍。