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2020最大單筆捐贈 貝佐斯捐100億抗氣候變遷

編譯周芳苑／綜合4日電
根據「慈善紀事」，全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯為因應氣候變遷捐出100億元，是去年最高額的單筆捐款。(美聯社)
根據「慈善紀事」，全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯為因應氣候變遷捐出100億元，是去年最高額的單筆捐款。(美聯社)

「慈善紀事」(Chronicle of Philanthropy)公布2020年單筆捐款排行榜，全球首富亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)金額最大，達100億元，用以因應氣候變遷

貝佐斯用這一大筆款項創建「貝佐斯地球基金」(Bezos Earth Fund)，富比士(Forbes)雜誌估計，貝佐斯身價約1880億元；貝佐斯基金已向16個團體捐助7.9億元。

許多億萬富翁因股市大漲而財富大增，若不計貝佐斯單筆巨款捐贈，去年前十大單筆捐款總額創2011年以來最低紀錄，僅26億元。推動稅賦公平的Americans for Tax Fairness、及社會安定智庫Institute for Policy Studies統計，2020年3月18日至12月7日，貝佐斯財富激增63%，達1840億元。

奈特商業帝國創辦人奈特(Phil Knight)和妻子去年單筆慈善捐款分列第二、第三，3月至12月同一時期內，奈特財富增加約77%，他和妻子向奈特基金會注入超過9億元、向俄勒岡大學捐3億元。

臉書(Facebook)創辦人查克伯格(Mark Zuckerberg)和妻子單筆捐款名列第四，捐贈2.5億元給去年大選致力投票安全的Center for Tech and Civic Life；查克伯格財富3月到12月間幾乎翻倍、達1050億元。

單筆慈善捐款第五的是家得寶(Home Depot)創辦人布蘭克(Arthur Blank)，透過基金會向亞特蘭大兒童醫療保健捐款2億元蓋醫院。貝佐斯和扎克伯格夫婦去年另外各捐1億元給Feeding America贊助食物發放、致力選舉安全，列名榜上。

去年兩位大量捐款的億萬富翁貝佐斯前妻麥肯琪・史考特(MacKenzie Scott)和推特(Twitter)創辦人多西(Jack Dorsey)卻因單筆捐款額沒那麼大而未列入排行榜。今年2月，「慈善紀事」將依累計捐款公布50大捐助名單。

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