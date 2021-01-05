中使館新定核酸檢機構 達拉斯飛中國 僅接受這間實驗室

中國駐美大使館4日更新「駐美使館接受的核酸、抗體檢測 實驗室」名單，從美西時間1月7日0時起，凡從中使館負責領區起飛赴中的乘客，將只接受來自德州Ayass Bioscience實驗室的檢測結果，此前通知不一致處，以此通知為準。

目前中美直飛航班起飛地包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約 、底特律、達拉斯，乘客需提前到航班起飛地做檢測，獲檢測報告後申請並獲發健康碼後乘機；採樣須送往駐美使領館公布的實驗室機構檢測。例如，若從紐約起飛，則需經紐約總領館接受的實驗室做檢測。

由於中國駐休土頓總領事館在去年遭美方封館，領事事務暫由中使館負責。如若從達拉斯起飛，現需經中使館接受的實驗室做檢測。

最新通知指，中使館將綜合各方因素，包括出行是否符合「非必要、非緊急、不旅行」的要求，審核健康碼申請，雖提供合格實驗室的報告，仍可能無法獲發健康碼。

Ayass Bioscience實驗室，地址：8501 Wade Blvd. Bldg 9 Frisco, TX 75034，電話：(972)668-6005，網站：https://ayassbioscience.com。

中使館表示，該實驗室通過合作醫療機構Heal 360 Clinic Frisco採集樣本，也可另詢實驗室，是否有其他採集機構；但須注意，如前往其他機構採集樣本，需確保該機構位於航班起飛地，詳情可見中使館「重要通知」：https://bit.ly/38b5dPY。

中使館說，根據美國 權威醫學機構和科學家的評估，今後一段時期，美國疫情將繼續惡化，包括出現更多變異感染病例；再次強烈促請擬赴華人員務必做到「非必要，非緊急，不旅行」，立即取消或推遲一般性走親訪友。