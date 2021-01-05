我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

中使館新定核酸檢機構 達拉斯飛中國 僅接受這間實驗室

記者羅曉媛／華盛頓報導

中國駐美大使館4日更新「駐美使館接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單，從美西時間1月7日0時起，凡從中使館負責領區起飛赴中的乘客，將只接受來自德州Ayass Bioscience實驗室的檢測結果，此前通知不一致處，以此通知為準。

目前中美直飛航班起飛地包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯，乘客需提前到航班起飛地做檢測，獲檢測報告後申請並獲發健康碼後乘機；採樣須送往駐美使領館公布的實驗室機構檢測。例如，若從紐約起飛，則需經紐約總領館接受的實驗室做檢測。

由於中國駐休土頓總領事館在去年遭美方封館，領事事務暫由中使館負責。如若從達拉斯起飛，現需經中使館接受的實驗室做檢測。

最新通知指，中使館將綜合各方因素，包括出行是否符合「非必要、非緊急、不旅行」的要求，審核健康碼申請，雖提供合格實驗室的報告，仍可能無法獲發健康碼。

Ayass Bioscience實驗室，地址：8501 Wade Blvd. Bldg 9 Frisco, TX 75034，電話：(972)668-6005，網站：https://ayassbioscience.com

中使館表示，該實驗室通過合作醫療機構Heal 360 Clinic Frisco採集樣本，也可另詢實驗室，是否有其他採集機構；但須注意，如前往其他機構採集樣本，需確保該機構位於航班起飛地，詳情可見中使館「重要通知」：https://bit.ly/38b5dPY

中使館說，根據美國權威醫學機構和科學家的評估，今後一段時期，美國疫情將繼續惡化，包括出現更多變異感染病例；再次強烈促請擬赴華人員務必做到「非必要，非緊急，不旅行」，立即取消或推遲一般性走親訪友。

檢測 紐約 美國

上一則

疫情帶動遠端工作 郊區成美國人移居新寵

延伸閱讀

中使館更新「接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單

中使館更新「接受的核酸、抗體檢測實驗室」名單
全聚德烤鴨、戴姆勒汽車…北京4商戶驗出新冠

全聚德烤鴨、戴姆勒汽車…北京4商戶驗出新冠
前聖荷西警局長 接掌達拉斯警局

前聖荷西警局長 接掌達拉斯警局
退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

退休才1周 前聖荷西警長掌達拉斯警局

熱門新聞

聯邦眾院議員今天通過總統川普把個人紓困金額提高至2000美元的要求，並將此前途未卜的法案送交共和黨占多數的參議院。(美聯社)

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

2020-12-28 19:17
布魯諾的母親卡洛（右）和父親邁克。(取自CNN截頻)

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

2020-12-29 23:33
紐約時報報導指出，庫許納曾因接受病毒採檢與戴口罩的行為，遭岳父川普罵。（路透）

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

2021-01-01 04:00
路易斯安納州共和黨聯邦眾議員當選人雷特洛29日染疫病逝。(美聯社)

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

2020-12-29 22:42
第117屆國會將於3日開議，當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長，預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大，但也將遭遇挑戰，總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透)

222:211 眾院20年最小差距 波洛西將面臨最艱鉅任期

2021-01-02 23:34
川普總統27日晚終於簽署紓困法案及政府總預算法案。(Getty Images)

戲劇化轉折！川普簽了9000億紓困案 單次發放600元

2020-12-27 22:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡