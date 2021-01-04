已故樂壇巨星「王子」遺產估值低報 被罰款640萬元

已故樂壇巨星「王子」2010年出席活動檔案照。(美聯社)

已故樂壇巨星「王子」(Prince)的遺產爭議再度升溫，王子過世時並未留下遺囑，國稅局 (IRS )的計算顯示，王子的遺囑執行人低估其遺產價值達50%，即約8000萬元。

國稅局認定王子的遺產價值達1億6320萬元，遠高於遺產管理者聯信銀行(Comerica Bank & Trust)提交的8230萬元估價，根據法庭文件紀錄，遺產估算差異主要來自王子的音樂版權。

根據「星辰論壇報」(Star Tribune)的報導，文件紀錄顯示國稅局認為王子的遺產另外還欠3240萬元的聯邦稅，根據聯信銀行的估計，這大約是稅單金額的兩倍。

另外，文件顯示國稅局以「嚴重」低估資產為由，對王子遺產處以640萬元的「低報所得稅」(Accuracy-related Penalties)罰款。

王子於2016年4月21日因服用過量芬太尼(Fentanyl)逝世，他的遺產認定是明尼蘇達州 遺囑認證法院史上數一數二複雜的大型案件，對於王子淨資產的估計差異相當大，範圍從1億元到3億元不等。

隨著王子的遺囑認證越拖越久，他的六位手足繼承人也漸漸不悅，尤其遺產已支付巨額費用給律師及顧問。

聯信銀行以及其Fredrikson & Byron律師事務所的律師堅持他們的遺產預估是正確的，聯信銀行今年夏季將國稅局告上聯邦稅務法院，稱國稅局的計算充滿錯誤。

明尼亞波利斯市(Minneapolis)一家律師事務所的遺產規劃律師派翠克(Dennis Patrick)說：「這是一場典型的專家之戰，是遺產專家和國稅局專家之間的戰爭。」派翠克與此案並無關聯，他表示評估大筆遺產與其說是一門科學，更像是一門藝術。

聯信銀行已要求稅務法院在聖保羅(St. Paul)開庭，派翠克指出審判可能會繼續大幅拖延王子的遺產問題，王子繼承人也得支付更多的法律費用。