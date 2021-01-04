已故樂壇巨星「王子」遺產估值低報 被罰款640萬元
已故樂壇巨星「王子」(Prince)的遺產爭議再度升溫，王子過世時並未留下遺囑，國稅局(IRS)的計算顯示，王子的遺囑執行人低估其遺產價值達50%，即約8000萬元。
國稅局認定王子的遺產價值達1億6320萬元，遠高於遺產管理者聯信銀行(Comerica Bank & Trust)提交的8230萬元估價，根據法庭文件紀錄，遺產估算差異主要來自王子的音樂版權。
根據「星辰論壇報」(Star Tribune)的報導，文件紀錄顯示國稅局認為王子的遺產另外還欠3240萬元的聯邦稅，根據聯信銀行的估計，這大約是稅單金額的兩倍。
另外，文件顯示國稅局以「嚴重」低估資產為由，對王子遺產處以640萬元的「低報所得稅」(Accuracy-related Penalties)罰款。
王子於2016年4月21日因服用過量芬太尼(Fentanyl)逝世，他的遺產認定是明尼蘇達州遺囑認證法院史上數一數二複雜的大型案件，對於王子淨資產的估計差異相當大，範圍從1億元到3億元不等。
隨著王子的遺囑認證越拖越久，他的六位手足繼承人也漸漸不悅，尤其遺產已支付巨額費用給律師及顧問。
聯信銀行以及其Fredrikson & Byron律師事務所的律師堅持他們的遺產預估是正確的，聯信銀行今年夏季將國稅局告上聯邦稅務法院，稱國稅局的計算充滿錯誤。
明尼亞波利斯市(Minneapolis)一家律師事務所的遺產規劃律師派翠克(Dennis Patrick)說：「這是一場典型的專家之戰，是遺產專家和國稅局專家之間的戰爭。」派翠克與此案並無關聯，他表示評估大筆遺產與其說是一門科學，更像是一門藝術。
聯信銀行已要求稅務法院在聖保羅(St. Paul)開庭，派翠克指出審判可能會繼續大幅拖延王子的遺產問題，王子繼承人也得支付更多的法律費用。
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