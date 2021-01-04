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新冠年改變多 專家籲2020年度報稅及早準備

記者顏伶如／綜合報導
許多民眾在2020年受新冠肺炎疫情衝擊，專家建議提早準備申報個人所得稅。(美聯社)
許多民眾在2020年受新冠肺炎疫情衝擊，專家建議提早準備申報個人所得稅。(美聯社)

去年新冠肺炎疫情讓許多事情都變得與過去不一樣，申報2020年度個人所得稅也不例外；受新冠疫情影響，全美數千萬勞工失業，許多民眾改為在家上班，專家建議，不妨現在就開始思考接下來報稅時可能遇到的狀況，並且提早因應。

失業救濟金

失業救濟金屬於應稅收入(taxable income)，領取時並不一定要設定所得稅預扣(taxes withheld)。雖然不是每一州都對失業救濟金課稅，但聯邦稅則一律適用。報稅公司傑森休維特(Jackson Hewitt)首席稅務資訊長史特柏(Mark Steber)說，納稅人報稅時漏報失業救濟金，可能被國稅局(IRS)罰款並加計利息。

紓困現金支票

「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)提供的1200元紓困現金支票及為每名兒童發放500元紓困金，則為免稅收入。如果因故沒有收到紓困支票，或者只收到部分金額，安永聯合會計師事務所(Ernst & Young)稅務顧問裴隆(Dina Pyron)表示，支票金額實際上來自「2020年復甦退稅」(Recovery Rebate Credit for 2020)的提前給付，因此可在申報2020年所得稅時予以解決。

聯邦政府第二波發放的600元紓困現金支票，也是免稅收入。

改為在家上班

因為疫情改為在家遠距上班的辦公設施，絕大多數將無法申報抵扣。 住宅辦公室扣除額(home-office deduction)只適用於商業或自雇者(self-employed)，所謂的「住宅辦公室」(home office)須是專門做為工作之用，因此餐桌並不算數。

必須在多州報稅的民眾，可能會希望以稅率較低的州做為居住地。但人力資源顧問機構美世諮詢公司(Mercer Advisors)家庭財富服務部主任巴爾洛(Jeremiah Barlow)說，這點必須審慎為之，「對於自稱不再是州民的納稅人，州政府通常加強查稅」。他指出，雖然每州規定不同，但州政府會仔細查證納稅人是否真已搬至別州，也會了解納稅人持有駕照由哪一州核發，在本州是否還擁有自住或出租的房地產，以及是否仍為登記選民。

紓困金 支票 報稅

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