神力女超人沒發威 票房不如上集

DC超級英雄電影「神力女超人1984」片中一幕。(美聯社)

根據電影 公司3日的估計，DC超級英雄電影「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)上映的第二個周末票房收入約為550萬元，這部續作票房掉了67%，「神力女超人1984」目前在2151間影廳放映，同時也已在影音串流平台HBO Max上架。

「神力女超人1984」目前在美國 已賺進2850萬元，美國現約有39%的戲院開放，而主要的電影市場包含紐約、洛杉磯、芝加哥、波士頓、費城、舊金山等地仍持續關閉；全球票房則增加1010萬元，總收入為1億1850萬元。

對於一部耗資約2億元的電影來說，這樣的票房成績相當不理想，然而在疫情嚴峻的情況下，仍足以登上國內票房冠軍，票房第二高的是環球影業的「古魯家族：新石代」(The Croods: A New Age)，該片自感恩節開始上映，第六周票房增加了25%，目前賺進3450萬元，現在也可在線上平台付費觀看。

迪士尼 和皮克斯的「靈魂急轉彎」(Soul)未在美國戲院放映，直接在影音平台Disney+上架，全球票房增加1650萬元，比上周末上映時增長了114%，本片由傑米福克斯(Jamie Foxx)和蒂娜費(Tina Fey)配音，在中國票房表現亮眼，比上映時成長兩倍多，本周票房增加1370萬元，片商認為這要歸功於社群媒體的熱烈反應和好口碑。

雷利·史考特1979年的經典作品「異形」(Alien)本周末也由迪士尼旗下的20世紀影業在505間戲院播映，僅賺進7萬5000元。