獲川普特赦 黑水傭兵稱「沒做錯」

四名美國傭兵2007年在巴格達開槍殺死12名平民而被判刑監禁，被川普特赦後，其中利柏堤受訪時仍不認為自己有錯。(美聯社)

即將卸任的川普 總統在聖誕節前連發兩條特赦令，共特赦或減刑41人，包括他的親信及四名殺害12名伊拉克平民的傭兵；川普的做法廣受抨擊，聯合國組織甚至指責違反國際法，其中一名獲特赦的傭兵利柏堤(Evan Liberty)則公開堅稱自己的行為沒有錯。

利柏堤與哈爾德(Dustin Heard)、史拉登(Nicholas Slatten)及史洛夫(Paul Slough)同受雇於「黑水保全公司」(Blackwater)，2007年在巴格達開槍殺死12名平民。對於川普特赦他們，包括聯合國傭兵調查工作小組，中東多國，甚至美國 國內都指責川普違背美國遵守國際法，更是嚴重破壞人道法與人權。

因為從歷史上看，總統赦免只適用於非暴力犯罪，而不是過失殺人或謀殺；四名黑水傭兵完全不符合這些標準，而他們從來沒絲毫悔意，不覺自己有罪。

利柏堤在獲赦後首次接受美聯社訪問時，認為自己的行為是正確的；他表示：「我對任何無辜生命的喪失感到遺憾，但對自己的行動充滿信心，基本上感到祥適和安寧。」

利柏堤說他了解許多人認為他不應獲寬大處理，但這是出於對他開槍的錯誤理解；他堅稱自己並沒有向任何受害者的方向開槍，「我沒有向沒朝我開槍的人開槍」。

利柏堤說，他和其他傭兵「絕不會奪去無辜者的生命，我們只是根據受威脅情況作出應對」。

聯邦法院2014年裁定利柏堤罪成，判刑30年，2020年獲減刑一半，但不旋踵獲得川普特赦。他表示不知為何獲赦，也沒有與川普交談過，不過他的一些支持者成立組織，並與白宮 有聯繫。

利柏堤監禁六年後，本對特赦已不抱希望，他自承當特赦消息傳來時，簡直「傻了」；對於未來，這個來自新罕布夏州的前海軍陸戰隊員說仍未計畫，但感謝川普及支持者給他「人生第二次機會」。

川普趕在離開白宮前特赦四名黑水傭兵，馬上在國內外遭廣泛批評。在審訊期間代表死者家屬的律師迪金森(Paul Dickinson)認為，他們四人從沒有否認自己的所作所為，沒有為自己的所作所為道歉，沒有承認自己有任何不當行為。