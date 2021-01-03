逾百年歷史…鹽湖城兩大報 不發行日報了

猶他州已有百年歷史的「沙漠新聞報」紙本停刊，圖為該報員工檢查最後一天的報紙。(美聯社)

猶他州 首府鹽湖城(Salt Lake City)兩大紙媒「鹽湖論壇報」(Salt Lake Tribune)及「沙漠新聞報」(Deseret News)，正式在31日結束超過100年歷史的日報發行，未來將改為周報模式並著重於網路電子報的發展。

與「坦帕灣時報」(Tampa Bay Times)和「阿肯色民主公報」(Arkansas Democrat Gazette)等地方紙媒面臨相同遭遇，紙媒市場的萎縮使發行量大幅下降，被迫終止發行，也象徵一個新聞世代的結束。

曾在2017年榮獲普立茲獎(Pulitzer Prize)的鹽湖論壇報，日報印刷的歷史長達149年；2021年開始除了改為每周日發行一次周報，快訊和其他新聞仍會每日持續在網路上更新。

沙漠新聞報發行日報的歷史更長達170年以上，但2021年後也會將每日快訊和新聞更新至官方網站，除了每周末發行一次周報，還會發行月刊。

兩家媒體同步在10月宣布結束日報的發行，日後的鹽湖論壇周報也會持續以記者採訪的新聞內容和深度報導為主，訃聞也將保留，社論內容則會做更多延伸；該媒體聲明指出：「周報和日報會不盡相同，但我們希望讀者會更喜歡。我們也保證，我們對新聞品質的承諾也未曾改變。」

鹽湖論壇報已兩度易主，2016年由已故億萬富豪老韓茨曼(Jon Huntsman Sr.)的兒子、美國 駐俄羅斯前大使洪博培(Jon Huntsman Jr.)的弟弟保羅‧韓茨曼(Paul Huntsman)買下。

去年韓茨曼為了振興報社發行量，已將鹽湖論壇報改為非營利組織；但韓茨曼表示，今年遭逢疫情 仍無法抵擋紙媒衰退的趨勢，因此才出此下策。

此外，2021年鹽湖論壇報也將終止與沙漠新聞報的聯合營運，沙漠新聞報仍持續由耶穌基督後期聖徒教會(The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints)負責營運。