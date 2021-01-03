費城取消「新年變裝遊行」 群眾仍熱情參與

費城著名「新年變裝遊行」1日當天仍在街坊零星地出現，許多穿戴奇裝異服的表演者遊行慶祝新年。(美聯社)

今年遭逢疫情 ，賓州費城 市政府已取消當地著名的傳統「新年變裝遊行 」(Mummers Parade)，並禁止民眾參與大型聚會活動；然而，新年當天費城南部的街坊仍出現許多穿戴奇裝異服的表演者，雖然人潮不如以往，活動也刻意避開以前固定的行進路線，表演者們仍熱情地手舞足蹈慶祝新年。

隨著疫情日漸嚴峻，費城市長肯尼(Jim Kenney)7月宣布禁止戶外聚會活動的人數超過50人，也一併取消新年變裝遊行，當時負責遊行的組織和領導人也規勸民眾留在家中。

然而，1日當天南費城第二街還是湧上色彩繽紛的各式服裝，許多人在臉上塗了彩繪，跟著前導車和樂隊一同行進。遊行過程中僅一小部分的人戴上口罩，而未戴口罩的人甚至還有些穿著印有「南費城仍撐著」的連帽衣。

費城市府發言人勞倫‧考克斯(Lauren Cox)表示，雖然當天沒有發生重大的意外事件，但眾多遊行參與者沒有戴口罩的畫面讓人「非常堪憂」，她說：「任何參與或曾靠近今天大型活動的人，在未來五天至七天內都應該進行病毒檢測，並與他人隔離10天，未來14天應嚴格觀察自己是否出現病症。」

據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)的報導，費城新年變裝遊行已經有119年的歷史，而1919年的第一次世界大戰及1934年的經濟大蕭條，該活動都曾被迫取消，但兩次效果都不彰，仍阻擋不了民眾上街慶祝。

依照該活動的慣例，當天除了少不了弦樂團、喜劇團和花車的表演，空中還伴隨有如天女散花的羽毛和亮片，每年吸引數萬人觀看。

儘管如此，針對遊行中長年以來都有塗黑臉的表演者和其他爭議性的裝扮，批評聲浪也不曾少過；去年遊行結束後，市長肯尼甚至威脅該活動組織單位，若未來不改善將永久取消遊行。