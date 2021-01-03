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川普大赦親信 未「排乾沼澤」 反而更擴張

記者顏伶如／綜合報導
犯罪服刑的川普前競選委員會主席馬納福獲川普特赦。(美聯社)
犯罪服刑的川普前競選委員會主席馬納福獲川普特赦。(美聯社)

2016年大選期間，當時的共和黨候選人川普喊出「排乾沼澤」(drain the swamp)口號，並且抨擊過去總統濫用特赦權；川普舉例說，前總統柯林頓任期尾聲為遭通緝的金融罪犯赦免，「人民簡直無法相信」。

然而，就在任期即將結束的此時，川普為包括盟友及親家在內的一連串對象赦免、減刑，實際作為卻似乎擴張了他四年前矢言將排乾的「沼澤」。

獲得川普赦免的對象，包括涉及經濟犯罪的盟友前共和黨籍加州聯邦眾議員韓特、證券詐騙的前紐約州聯邦眾議員柯林斯、老友兼選舉顧問史東、前國安顧問佛林、前競選委員會主席馬納福、女婿庫許納的父親等；甚至還有因在巴格達開槍殺死12名平民的四名美國傭兵。

哈佛大學法學院教授高德史密斯(Jack Goldsmith)說：「歷任總統偶爾出現基於私人關係而做出濫權、自私自利的赦免，幾乎川普所有赦免則都符合如此模式。別的總統偶一為之的事情，川普卻是家常便飯。」

2019年離職的司法部赦免檢察官辦公室(Office of the Pardon Attorney)前代理主任庫波爾斯(Larry Kupers)說，川普濫用總統赦免權，完全沒有遵循考慮赦罪的檢視管道，也就是赦免請求必經先通過司法部赦免檢察官辦公室審查後，由司法部呈送建議給白宮。

庫波爾斯說，美國開國元老漢米爾頓(Alexander Hamilton)設計的總統赦免權，目的在於法外開恩、和解以及寬恕，「我想不出川普的任何赦免案件符合這些類別，獲得赦罪的不是親信就是同黨同僚，純粹就是為了迎合基本盤的支持者而已」。

犯罪服刑的川普老友兼選舉顧問史東獲川普特赦。(美聯社)
犯罪服刑的川普老友兼選舉顧問史東獲川普特赦。(美聯社)

川普 司法部 美國

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