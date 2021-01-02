女死囚延期處死令駁回 12日可能執行

全美唯一女死囚麗莎‧蒙哥馬利希望拖到拜登當選後躲過死刑的希望落空；上訴法院1日裁決，維持本月12日的行刑日。(美聯社)

聯邦上訴法院1日否決下級法院上周的裁決，聯邦獄政局排定本月12日處死全美唯一女死囚麗莎‧蒙哥馬利(Lisa Montgomery)，可如期執行；辯護律師希望拖到總統當選人拜登 20日就任後、減刑為終身監禁的救命計畫，可能失敗。

原定12月處死的命令，因蒙哥馬利律師探監時感染新冠肺炎，獲得聯邦地區法院裁決暫緩執行。

蒙哥馬莉2004年12月在密蘇里州 西北部小鎮史記德摩爾(Skidmore)，殺死23歲的史汀內特(Bobbie Jo Stinnett )，罪名確立。調查人員及檢察官說，她用繩子勒死懷胎八個月的史汀內特後，用廚刀從她子宮挖出女嬰，視同己出、占為己有。辯護律師說她患有嚴重的心理疾病。

地區法院法官摩斯(Randolph Moss )判決暫緩的理由是，讓辯護律師有時間上訴，請求減輕徒刑，獄政局最快也不能早於1日排定執行日期，也就是說，12日執行的排程無效。執行死刑必須至少在20天前通知死囚，因此，司法部 元月再重新排定日期的話，很可能就得排在拜登元月20日就職之後。

上訴法院三名法官認為摩斯的裁決「錯誤」，獄政局可依常規執行死刑。

蒙哥馬利的律師梅根‧佛爾高(Meaghan VerGow)說，辯護團隊會上訴，請求法院重新檢討全案。

辯護律師巴卜考特(Sandra Babcock)籲請川普總統寬赦她，改為終身監禁，因她確有嚴重的心理疾病，犯案前不斷遭受性凌虐與肢體酷刑，犯罪事實和身心創痛明顯相關。