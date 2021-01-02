釀酒廠疫期賣乾洗手要繳費？衛生部急解套

FDA宣布，疫情期間製造乾洗手的釀酒業者，必須補交共計1萬4000多元的相關費用，引發業者抱怨。圖為新澤西一家釀酒廠業者在製造乾洗手液。(Getty Images)

美國 爆發新冠病毒疫情 後，由於俗稱「乾洗手」的手部酒精消毒凝膠嚴重缺貨，不少釀酒廠紛紛利用庫存酒精生產乾洗手，彌補市場需求。美國食品及藥物管理局(FDA)本周稍早宣布，疫情期間製造乾洗手的釀酒業者，必須補交共計1萬4000多元的相關費用，引發業者抱怨，輿論譁然。

衛生部官員31日指出，對於釀酒業者加入抗疫行動生產乾洗手而面臨意料之外的費用負擔，衛生部將協助解決。

食藥局 本周稍早指出，疫情期間生產乾洗手的釀酒業者，必須繳交1萬4060元的專屬藥品設施費(Monograph Drug Facility Fee)，以及9373元的承包製造組織設施費(Contract Manufacturing Organization Facility Fee)，繳費期限為2月12日。

2020年3月，美國各地新冠病毒確診案例增高，消毒噴霧、消毒溼巾及乾洗手在市面上幾乎被搶購一空。不少釀酒業者以庫存酒精製成手部酒精消毒液，免費提供給警消及醫護人員，也有釀酒廠開始販賣乾洗手。

國會在2020年3月通過「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES Act)中，對於非處方藥品訂有規範，生產乾洗手的釀酒廠被列為「無處方藥品專屬設施」(over-the-counter drug monograph facilities)，根據條文規定必須繳交費用。

蒸餾酒業者協會(Distilled Spirits Council)主席史旺格爾(Chris Swonger)指出，突然被要求繳費，對於全美各地800多家疫情期間幫忙社區抵抗疫情的釀酒業者來說，無疑是「令人萬分沮喪且無比震驚的消息」。

他說：「這筆意料之外的費用，對於疫情期間跳出來做正確事情，如今生意嚴重變差的釀酒業者來說，根本是一種懲罰。」

衛生部幕僚長哈里森(Brian Harrison)31日則發表聲明指出：「疫情期間奮勇加入抗疫行動的小型業者，應該受到鼓勵，而不是被課稅和收費。」

哈里森在聲明中說，衛生部已經指示食藥局停止執行向釀酒業者收取生產乾洗手費用。聲明中寫道：「新年快樂，釀酒業者，為你們幫助大家維護健康安全而舉杯！」