禁塑料袋、防曬油…各州新規很環保 真身分證法10月上路

新年伊始，各州都有新法生效，夏威夷州就禁止銷售含有會傷害珊瑚礁及海洋生物物質的防曬霜。(Getty Images)

踏進2021年，全國及各州的一些新法規陸續生效，從禁止一些流行防曬霜品牌，到進一步嚴厲打擊開車時拿著手機 的分心行為；而其中一項全國性規定，更將影響數以百萬計搭乘飛機出行的民眾。

從10月1日開始，所有18歲或以上人士在搭乘客機時，必須持有符合「真身分證法」(Real ID)要求的駕駛執照或護照等獲准的身分證明，才可以通過安檢登機。真身分證法本於2020年10月1日起正式執行，由於新冠疫情，才延至今年10月1日。

國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)強調，希望確保所有搭乘飛機旅客都持有這個身分證明，全面提高安全性。

此外，各州的新法規也在1日相繼生效，包括夏威夷州 首次禁止銷售或分銷含有氧苯甲酮(oxybenzone)及辛辛酸(octinoxate)兩種化學物質的防曬霜，因為這些物質會傷害珊瑚礁及不少海洋生物。

儘管皮膚癌症專家警告居民及遊客，一定要使用含有氧苯甲酮及辛辛酸的防曬霜，但州長伊格(David Ige)在簽署新法案時指出，新法例是保護夏威夷珊瑚礁的一步。

在新年的第一天，德拉瓦州禁止一次性塑料袋的法例正式生效；支持這個法規的環保人士指出，有關規定會大量減少垃圾及垃圾堆填區的塑料垃圾數量。

亞利桑納州及維吉尼亞州的駕駛人從元旦起切勿在駕車時持著手機，他們會遭警察 攔下及接到罰單，這種分心駕駛是屬於嚴重刑事罪行。

密蘇里州則要求該州所有執法人員接受培訓，認識存在的偏見及引起的衝突。州長帕森(Mike Parson)認為這有助警察應對每天面臨的挑戰。

1月1日起，在伊利諾州出生或收養的每個孩子，都獲發50元存入大學儲蓄帳戶，以跟上學費的上漲腳步。

密西西比州的居民元旦開始可以隨處飲酒，最後一項禁酒令亦告撤消。