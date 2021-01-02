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28隻狗死 8隻生病 寵物食品召回

編譯周芳苑／綜合1日電

美國食品暨藥物管理局(FDA)表示，食用含過量黃麴毒素的狗糧後，至少有28隻狗死亡、另八隻生病；因此宣布召回一些寵物食品。

FDA正著手調查並警告寵物主人和獸醫，Sportmix品牌某些寵物食品可能有足以致命的高含量黃麴毒素(aflatoxin)。

該局表示，黃麴毒素由黃麴霉菌產生，而這種黴菌可在廣泛用來製造寵物食品的玉米和其他穀物上生長，一旦含量過高，寵物吃了可能致命。

Sportmix品牌寵物食品製造商中西寵物食品公司(Midwest Pet Food)也宣布召回九款寵物食品；產品召回清單詳列於食藥局網頁查詢(shorturl.at/kopvK)。

FDA與密蘇里州農業廳正與中西寵物食品公司合作，確定其他產品是否也含有高量黃麴毒素。

該局獸醫醫學中心副主任安柏‧麥考格(Amber McCoig)聲明，儘管寵物食品召回還在進行中，但他們必須盡早分享已知事實，召回寵物食品中的黃麴毒素含量可能致命。該局建議寵物主人應停止餵食寵物這些食物，並聯繫獸醫。

FDA表示，寵物的黃麴毒素中毒症狀可能包括呆滯、食慾不振、嘔吐、黃疸(肝損害跡象)和/或腹瀉；如果家中寵物有以上症狀，應立即聯繫獸醫。

FDA還稱，寵物主人不會因處理寵物食品而中毐。

FDA 美國 密蘇里州

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