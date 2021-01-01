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航管中心22人染疫 達拉斯機場停擺數小時 航空交通塞車

編譯林梅婕／綜合31日電
德州達拉斯-福和市國際機場傳出一名員工確診感染新冠病毒，該機場30日全面封鎖航空交通管制中心長達數小時，使得許多航班只能停留在原地進退不得。(美聯社)
德州達拉斯-福和市國際機場傳出一名員工確診感染新冠病毒，該機場30日全面封鎖航空交通管制中心長達數小時，使得許多航班只能停留在原地進退不得。(美聯社)

德州達拉斯-福和市國際機場(Dallas-Fort Worth International Airport)30日傳出員工確診感染新冠病毒，導致機場航管中心全面停擺、消毒，不僅許多航班只能停留在原地進退不得，也嚴重影響空中交通。

由於從該機場為北德州、路易斯安納州西北地區、新墨西哥州東部地區、奧克拉荷馬州及阿肯色州南部的高海拔航線樞紐，為國內繁忙且重要的機場之一，在航管中心封鎖後造成許多困擾。

根據聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)的說明，管制中心於30日當天下午3時至傍晚5時30分關閉並進行消毒，又加上當天氣候惡劣使交通更加混亂。

根據FAA官網，該管制中心已通報22人遭到感染；FAA指出，「因為清潔的關係，所有工作人員都須暫時離開控制室」，並協助關閉管制中心和支援疏散航空交通。

除達拉斯國際機場，達拉斯愛田機場(Dallas Love Field Airport)也受到影響，所有準備出發和抵達的班機都延誤。

FAA發言人表示，儘管已有其他地區的控制中心負責與部分經過該機場領空的班機保持聯絡，但30日晚間出現暴風雨，也影響了航空交通。

機場 德州 奧克拉荷馬州

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