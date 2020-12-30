空難停飛近2年 波音737 Max復飛 首航邁阿密到紐約

波音737 Max型客機停飛近兩年後，首度在美國載客營運。美國航空718班機29日從邁阿密機場起飛，搭載約100名乘客，順利降落紐約拉瓜迪亞機場。(美聯社)

美國 航空(American Airlines)718班機29日從佛州邁阿密機場起飛，搭載約100名乘客，順利降落到紐約市拉瓜地亞機場 ，這是波音737 Max型客機停飛近兩年後，首度在美國國內載客營運。

聯邦航空管理局(FAA)上月核准波音公司針對兩架同型飛機墜機失事所做的修正，讓737 Max民航機恢復商業飛行。在印尼和衣索比亞墜毀的兩架737 Max飛機，都是自動控速軟體出問題，機鼻在感應器判斷失靈後自動朝下，駕機師無力糾正，終至墜毀，共造成346人死亡。

FAA核准737 Max復飛有兩大條件：波音針對出問題的軟硬體做好修正，並予機師足夠的模擬訓練。滿足這兩大要件後，巴西的Go1航空於12月9日率先恢復用該型飛機載客，嗣後，這家巴西航空公司和墨西哥航空(Aeromaxico)Max型飛機，總共載客運行了將近600架次。

美國航空預定元月4日前，每天在邁阿密和紐約之間，用該型飛機往返一趟，再擴展到其他航線。聯合航空(United Airlines)預定2月讓Max型機復飛，西南航空(Southwest Airlines)則3月跟進。這三家公司都說，心有餘悸的乘客，如果不想搭乘Max型班機，可換搭別型班機或退票。

第二架737 Max墜毀後不久，該型飛機於2019年3月遭全球停飛，國會調查後，都認為波音以及FAA草率通過該型飛機的安全測試，調查過程，還發現波音內部文件，居然就有內部員工提出安全憂慮的紀錄，管理階層卻為瞞過航管單位而沾沾自喜。

美國航空說，總經理伊頌(Robert Isom)也親自搭乘29日復飛首航班機。

衣索比亞航空墜機死者家屬仍有人不相信波音飛機可以安全無虞。這些人和他們的律師說，波音到現在都還不敢公布該型飛機的設計和研發資料。