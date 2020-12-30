無人機飛行法令將再放寬 電商利多

聯邦航空管理局將放寬小型無人機飛過人群和夜間飛行等規範，使電商業者距無人機送貨更近一步。(美聯社)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)官員表示，將放寬小型無人機飛過人群和夜間飛行等規範，使電商業者距無人機送貨更近一步。

屆時無人機必須配有識別系統，讓執法人員能夠自遠端辨識。FAA局長迪克森(Steve Dickson)28日表示：「這讓我們未來能看見更多無人機定期運作，提供送貨等服務又近了一步。」

根據管轄FAA的運輸部資料顯示，全美註冊的無人機有170萬台，是數量成長最快的載具。儘管如此，將無人機投入商業用途的速度卻不如預期。過去亞馬遜 創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)曾預測五年內將使用無人機送貨，但已經延宕兩年。

長期以來，商用無人機須通過多次測試和使用限制。聯合包裹服務公司(UPS)去年起就在北卡羅來納州 的一處地區，使用無人機送貨多達數百趟。同樣在去年，谷歌旗下的Wing Aviation公司獲得FAA許可，在維吉尼亞州 的特定範圍內飛行商用無人機。

而在今年8月。亞馬遜也獲得FAA批准，以無人機運動包裹。不過目前仍處在測試階段，消費者何時能看見包裹降落在自家門口還不得而知。

目前若要在夜間飛行無人機，仍需要向FAA申請豁免。但在新規定下，夜間飛行時須配有三哩之外能看見的閃爍光源，操作也須接受特別訓練；飛越人群的小型無人機則不能使用螺旋槳等旋轉的裝置，避免傷人。

所有無人機必須註冊，並且配有廣播身分、地點和控制中心位置的裝置，或是在FAA認證的區域內飛行。遠端ID為國會為國家安全和執法單位，所訂下的規定。

無人機飛越人群和夜間飛行的規定，預計在兩個月後正式生效。製造商將有18個月的時間，開始生產帶有遠端ID的無人機，而操作者在一年後才能使用。