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白人女生涉種族歧視，大學飛了 揭發非裔同學「我給她上了一課」

編譯林梅婕／綜合27日電
咪咪‧葛羅夫斯被舉發在一段三秒影片中使用帶有種族歧視的字眼。(取自臉書)
咪咪‧葛羅夫斯被舉發在一段三秒影片中使用帶有種族歧視的字眼。(取自臉書)

一名即將就讀田納西大學(University of Tennessee)的女學生咪咪‧葛羅夫斯(Mimi Groves)，被舉發曾在一段影片中使用帶有種族歧視的字眼「黑鬼」(N*****s，又稱N字)，在引發爭議後，主動撤銷入學申請。

舉發的學生是來自維吉尼亞州的非裔男學生加利根(Jimmy Galligan)，他在接受「紐約時報」訪問時，對葛羅夫斯的遭遇絲毫不同情，還表示「我給她上了一堂課」。

2016年正就讀維州利斯堡(Leesburg)傳承高中(Heritage High School)的葛羅夫斯，與加利根正巧是歷史課的同學；加利根聲稱，四年前曾收到有人用影音社群軟體Snapchat給他發送一段影片，僅三秒的畫面中葛羅夫斯對著鏡頭說：「我會開車，黑鬼。」

舉發女同學使用種族歧視字眼的非裔男學生加利根。(取自臉書)
舉發女同學使用種族歧視字眼的非裔男學生加利根。(取自臉書)

隨後加利根立即報告校方，卻沒有下文；加利根忿忿不平，決定暗自將影片保留下來，等到時機對了再發表。

該影片於今年6月公布，現年18歲的加利根向「紐時」說：「我要讓他知道講這個字的代價有多嚴重。如果我永遠都不把影片傳上來，什麼事也不會發生，所以我時刻提醒我自己，她做了這件事。我給她上了堂課。」

事實上，自明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件爆發以來，葛羅夫斯不斷提倡支持非裔平權運動「黑人的命也是命」(Black Lives Matter movement)，並在自己的個人社群平台Instagram呼籲民眾加入抗爭、捐款和請願。

然而，貼文一出卻遭到一名素昧平生的人在她的平台上留言指控：「在你說了N字之後，你居然有勇氣發這種文章」；葛羅夫斯開始感到驚慌，而她說著N字的影片也如洪水般在社群媒體上大量流出。

葛羅夫斯曾獲得學校的啦啦隊冠軍，今年5月獲得啦啦隊比賽常勝軍的田納西大學受邀入學，原定即將前往田州諾克斯維爾市(Knoxville)就讀，但該校卻接到大量投訴、要求校方撤回葛羅夫斯的入學資格。

葛羅夫斯最後在校方勸說下，主動撤銷入學申請；目前她修讀一所社區大學的網上課程。

社群媒體 非裔 紐約時報

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