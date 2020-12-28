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女死囚延後行刑 拜登主張廢死 執不執行？受矚目

記者張聲肇／綜合報導
印第安納州特雷霍特聯邦監獄。(美聯社)
印第安納州特雷霍特聯邦監獄。(美聯社)

印第安納州特雷霍特(Terre Haute)聯邦監獄內唯一的女性死囚麗莎‧蒙哥馬利(Lisa Montgomery)的死刑執行日期，經司法部排定在元月12日，獲法院判准延期，但經此一延，可能延到總統當選人拜登上任後。

聯邦法官摩斯(Randolph Moss)判決延期的理由是，司法部排定的日期不合法，監獄局長發布的執行命令無效。

司法部原定本月底前處死蒙哥馬利，她的律師探監後感染新冠病毒，請求法院押後執行死刑的時間，摩斯判准。

摩斯23日判決，年底之前執行死刑的命令無效，重新排定到元月12日執行的時間也不得執行，因為在「寬限申請」寬赦的判決仍有效。

判決文說，本院准予寬限的裁決仍具法律效應，監獄局長重新排定日期「於法不合」。

司法部發言人未立即回覆媒體有關詢問。

根據摩斯的判決，監獄局不得在元月1日之前，重新排定處死蒙哥馬利的日期。根據司法部內規，執行死刑須至少在20天前通知死囚，因此若司法部元月再重新排定日期，很可能就得排在拜登元月20日就職之後。

拜登發言人告訴美聯社，拜登「現在、未來都反對死刑」，上任後將設法不執行死刑，但拜登陣營未說明，他是否上任後會馬上終止死刑的執行。

蒙哥馬利2004年12月在密蘇里州西北部小鎮斯基德莫爾(Skidmore)殺死23歲懷孕女子芭比‧史帝內特(Bobbie Jo Stinnett)，罪刑確立。調查及檢察當局說，她用繩子勒死懷胎八個月的史帝內特後，用廚刀從她子宮挖出女嬰，視同己出、占為己有。辯護律師一直辯稱她患有嚴重的心理疾病。

辯護律師巴卜考特(Sandra Babcock)籲請川普總統寬赦蒙哥馬利，改為終身監禁，因為她確實罹患嚴重的心理疾病，一輩子又都在承受性虐待與肉體酷刑，犯罪事實和她承受的身心創痛明顯相關。

司法部 拜登 監獄

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