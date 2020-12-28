25座東尼獎 百老匯劇製作人伯林德90歲辭世

製作超過百齣百老匯舞台劇及音樂劇，獲頒25座美國劇場界最高榮譽東尼獎的伯林德日前逝世，享耆壽90歲。(美聯社)

製作超過百齣百老匯舞台劇 及音樂劇，獲頒25座美國劇場界最高榮譽東尼獎(Tony Awards)的伯林德(Roger Berlind)逝世，享耆壽90歲。

「紐約時報 」報導，伯林德12月18日在他蒙大拿州家中，因心肺功能停止而過世。

美聯社報導，出生於紐約布魯克林(布碌崙)的伯林德，40年職業生涯捧紅過當代不少知名的硬底子演員，包括葛倫克蘿絲(Glenn Close)、傑瑞米艾朗(JeremyIrons)等。

伯林德並非生於戲劇世家。儘管年少時立志寫歌，卻在華爾街找到工作並成為證券經紀商合夥人。然而，1975年6月紐約市一場墜機事故，奪走他的妻子和倆人四名子女的其中三人，他的人生從此改變方向。

他在1988年告訴「紐時」說，當時經營業務、打拚賺錢對他來說已經沒有意義。他於是轉向百老匯，藉著全新跑道來重新定義自我。

伯林德的第二任妻子布魯克‧伯林德(Brook Berlind)用舞台上的換幕來形容伯林德的轉變。

布魯克說：「他的人生因為那次事故而完全轉向，宛如人生的第一幕和第二幕。我不認為能有多少人能在承受這樣大的挫折後，還能取得這樣非凡的成就。」

伯林德百老匯首部作品是1976年推出的音樂劇Rex，而這齣講述亨利八世的劇作被紐時劇評批得體無完膚；他最後推出的節目，則是2019年與多位製作人合力推出的復排版「奧克拉荷馬！」(Oklahoma!)，並榮獲東尼獎肯定。