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搶拍夏威夷火山奇景 遊客闖禁區開罰

編譯盧炯燊╱綜合26日電
夏威夷基拉韋厄火山仍在爆發中，但有民眾為了一睹奇景，涉險闖入封閉區，可能因此喪命。圖為這座火山爆發形成的熔岩湖。(美聯社)
夏威夷基拉韋厄火山仍在爆發中，但有民眾為了一睹奇景，涉險闖入封閉區，可能因此喪命。圖為這座火山爆發形成的熔岩湖。(美聯社)

夏威夷基拉韋厄火山(Kilauea volcano)持續爆發，有數十人為一睹奇景，以身犯險闖入夏威夷火山國家公園(Hawaii Volcanoes National Park)封閉區內，公園護林員已發出警告。

基拉韋厄火山爆發後，在554呎深的火山口形成一個熔岩湖，數十個犯險者為拍攝火山噴發的照片及視頻，不惜闖入封閉區。

護林員主管科勞（Jack Corrao）表示，只要風向稍微改變，這些違法者就有可能吸入致命的火山氣體；若稍一失足又或踏在的懸崖邊緣崩裂，他們就可能會掉入巨大的熔岩坑或火山口。

他說，公園管理局繼續開放公園，目的是讓每個人可以安全體驗火山爆發奇景，但這數十人進入封閉區，護林員就必須特別留意他們，這使護林員工處於危險境地。

公園發言人費拉坎警告，違反公園規定的罰款從150元起，隨著多次違規後，罰款會增加，甚至會被趕出公園。

當地媒體報導，今次爆發所在的公園地區，自2007年以來一直關閉，因為該區的火山氣體，火山石，噴發程度及火山灰微粒，均處於極高危險水平。

火山爆發也刺激了當地旅遊，自12月20日起大批遊客駕車前來一睹奇景，公園外汽車擠塞不堪。

專營直升機旅遊服務的Paradise Helicopters公司表示，過去數月新冠疫情造成業務冷清，但火山爆發卻讓業務激增，預訂量大幅增加，下周一的班次已預訂一空，是疫情大流行以來所僅見。

基拉韋厄火山是一座活火山，由1983年至2018年連續爆發30多年，在沉寂兩年後又再爆發。在2018年的一次大爆發，約有700座房屋被毀。

疫情 夏威夷 火山噴發

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