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神祕柱現身舊金山？ 這次是薑餅柱 還能咬一口

編譯陳韻涵／綜合26日電
舊金山科羅納高地公園聖誕節當天出現神秘的七呎薑餅巨柱，吸引大批民眾到現場覽「聖」合影。(美聯社)
舊金山科羅納高地公園聖誕節當天出現神秘的七呎薑餅巨柱，吸引大批民眾到現場覽「聖」合影。(美聯社)

繼全球多處上月底、本月初先後出現神秘的巨型金屬柱之後，加州舊金山科羅納高地公園(Corona Heights Park)聖誕節當天出現神祕的七呎高薑餅巨柱，但這根薑餅柱節後就垮了。

這根薑餅柱由三塊大型薑餅以糖霜黏著，綴以少許水果軟糖；由於出現地點的名稱和冠狀病毒(Corona Virus)類似，25日消息傳開後，為新冠肺炎疫情壟罩的聖誕節帶來一絲諷刺的歡樂氣氛。

夏馬(Ananda Sharma)告訴北加州公共廣播電台(KQED-FM)，他登上科羅納高地公園看日出，意外發現這個「大傢伙」。

他起初盯著這根巨柱看了一會兒，才發現它是薑餅做的。

他說：「它讓我會心一笑，我想知道是誰做的，什麼時候被放到那邊。」

巨型薑餅柱的消息傳開後，公園整天人潮絡繹不絕，即便小雨也無法阻卻人潮；網路上流傳的影片顯示，甚至有一個人咬了一口薑餅柱。

舊金山市娛樂與公園局局長金斯伯格(Phil Ginsburg)表示，「科羅納高地看似烘培的好地點」，強調他與員工不會移除這個裝置藝術，「直到餅乾自行崩垮」。

孰料，薑餅柱26日上午就垮了，頗有像猶他州紅石沙漠上月出現的金屬柱致敬的意味，也讓人聯想到電影「2001太空漫遊」(2001: A Space Odyssey)的情節，好奇神祕的金屬柱從何而來又為何消失。

猶他州的金屬柱由於矗立在國有土地上，並未取得當局許可；羅馬尼亞小丘和加州阿塔斯卡德羅(Atascadero)等地也都有金屬柱的蹤跡。

加州 聖誕節 猶他州

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