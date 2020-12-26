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駕駛技術比一比 紐約客最擅長路邊停車 這城市的人最沒自信

記者呂賢修╱綜合報導
調查指城市駕駛對穿梭公路車流的技術最有信心。(美聯社)
調查指城市駕駛對穿梭公路車流的技術最有信心。(美聯社)

Zebra.com近日公布一項全美25大城市的駕駛自信調查，包含如路邊停車、高速公路、雪地、雨天等技術項目，以及耐心、小心、遵守規則、換輪胎等駕駛安全評估，每城市抽樣100人，五分為滿分，受訪者平均給自己的技術4.1分、安全4.3分。最有信心的是穿梭高速公路車流，有4.3分；最差為路邊停車，3.5分。三分之二受訪者至少報告過一次車禍。

整體駕駛技術，自信最高的五個城市依序為：新奧爾良、邁阿密、納什維爾、鳳凰城、舊金山；最低倒數依序為：匹茲堡、夏樂、克里夫蘭、費城亞特蘭大

駕駛安全自信，前五名為：邁阿密、亞特蘭大、鳳凰城、拉斯維加斯、洛杉磯；最低為：底特律、匹茲堡、波士頓、紐約、聖路易斯。

有趣的是，亞特蘭大駕駛對開車安全有信心，但駕駛技術卻自評倒數第五。匹茲堡則是都沒自信。兩種常見挑戰，雪地行車技術最有自信者為芝加哥、紐約、印地安納波里斯；路邊停車則為紐約、洛杉磯、華府。

若以性別區分，40.8%男性給自己駕駛技術五分，女性僅28.6%。駕駛安全則差異不大，各為46%、43.6%。若依年齡分，嬰兒潮世代對駕駛技術、安全均最有信心，五分者各有43.3%、59.4%。而統計顯示年齡越輕，信心越低，Z世代兩項打五分者，僅26.1%、40.8%，均落後嬰兒潮、X世代、千禧世代。

能自己換備胎比率，前五名為印地安納波里斯(77.5%)、新奧爾良、華府、達拉斯、丹佛；倒數為：波士頓(50.5%)、克里夫蘭、拉斯維加斯、費城、芝加哥。這個項目男女差距最大，男性為82.2%，女性49.4%。同樣受年齡影響，嬰兒潮70.6%知道如何換備胎，Z世代最低，僅46.7%。

報告網址：https://www.thezebra.com/resources/driving/best-worst-drivers-city/。

紐約 亞特蘭大 費城

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