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疫情激發善心 慈善捐獻風起雲湧

編譯周芳苑／綜合25日電
疫情下，食物發放需求量提高，善心捐款也比去年增加。圖為有需要的民眾在加州一座糧食銀行領取食物。(美聯社)
疫情下，食物發放需求量提高，善心捐款也比去年增加。圖為有需要的民眾在加州一座糧食銀行領取食物。(美聯社)

密西根州最大食物倉儲發放機構Forgotten Harvest每周在底特律進行一次食物發放，今年黎明前排隊等領食物的人增加50%。

疫情下，食物發放需求增大，但食品銀行的善心捐款比去年多；Forgotten Harvest行銷總監艾維（Christopher Ivey）說，這波疫情的唯一好處是激發人們善心。

新冠疫情引發經濟危機，連帶擴大貧富鴻溝；收入較高的人在家工作，生活自在，但超過2000萬人依靠失業金度日。但各地食物銀行捐款大量湧現，募款及其他善舉對深陷困境的人雪中送炭。

亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻史考特（Mackenzie Scott）大手筆捐款40億元；其他人也捐款，10元、20元不等，有些生平第一次掏錢助人。

例行性籌款活動因疫情暫停，許多非營利組織頓失善款，但籌款專業人協會（Association of Fundraising Professionals）追蹤分析，今年前九個月，中小型慈善組織捐款比去年增加7.6%，捐款人數增加11.7%。

12月慈善捐贈往往最活躍。全美慈善機構12月1日「慈善星期二」（GivingTuesday）收到24.7億元捐款，比去年增加25%；人們捐助前所未見，多半是小額捐款，各階層人士的愛心都不落人後。

募款網站GoFundMe發言人說，今年約七成捐款的金額不到50元，小額捐款比率高於去年的40%。食物慈善機構America's Food Fund透過GoFundMe平台募款超過4400萬元，是該網站上最大規模的；行之有年的美國郵局聖誕老人行動（Operation Santa）也獲得前所未有的支持。

善心人士也提供金錢以外的幫助；Revive South Jersey在社區輔導英語、提供住房服務，執行主任卡明斯（Jonathan Cummings）說，志願者每兩星期幫忙配送食物。

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