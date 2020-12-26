聖誕禮物郵遞爆增大延誤 不是在郵局就是還在路上

芝加哥一名郵差在聖誕節前於街頭遞送大批包裹。(美聯社)

某些民眾到了聖誕節 才發現，提前數周早已提前寄出的禮物包裹，竟然沒來得及送達。美國 郵局(USPS)網站貼出聲明表示，今年因為新冠病毒疫情 關係，郵件數量出現空前爆增，郵局員工應接不暇。

密西根州大湍市(Grand Rapids)居民萊斯(Austin Race)11月30日在網路下單，訂購了一輛珍藏版美國改裝房車系列賽(NASCAR)模型賽車要送給父親。萊斯父親在8日收到通知，包裹已以兩日快捷(two-day priority mail)寄出。不過，萊斯父親24日晚間看到郵差到社區送信，卻沒接到包裹。

萊斯說，最後一次查看包裹寄送進度時，看到包裹位於佛羅里達州奧帕洛卡(Opa-locka)，距離出貨地點北卡羅來納州摩斯維爾(Mooresville)南部約750哩。21歲的萊斯只好跟父親說，聖誕禮物會晚一點寄到。

萊斯指出：「我了解目前的狀況，但感覺還是有點沮喪。」

住在密西根州安娜堡(Ann Arbor)的女子喬安娜‧高斯坦恩(Joanna Goldstein)11月17日上網訂購聖誕飾品，準備送給10歲兒子的足球教練以及兒子的朋友。她原以為，店家只在80哩外，肯定有充裕時間能在聖誕節前寄達，11日也收到郵局通知指出，包裹已經到達俄亥俄州哥倫布市(Columbus)。

接下來，高斯坦恩訂購的包裹開始被轉送到賓州華倫戴爾(Warrendale)、密州大湍市及密州蘭辛(Lansing)，抵達底特律之後則沒有動靜。

她說，23日又收到郵局通知指出，包裹將會延後寄達，讓兒子在失望之餘惱怒不已。她表示：「上周我覺得頗為氣餒，想著『拜託，快點寄到吧』，但現在我已經可以一笑置之了。」

高斯坦恩安慰兒子，遲到的聖誕飾品可以留待明年再使用，包裹的漫長旅途也成為疫情期間可以津津樂道的故事。